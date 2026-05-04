「立てられるつえ　クロスポッド」が「A′ デザイン・アワード 」を受賞

ケイ・デザイン

ケイ・デザインは、同社製品の「立てられるつえ クロスポッド 」が、「A' Design Award（エーダッシュ・デザインアワード）」でブロンズアワードを受賞しましたので、お知らせいたします。

デザイン賞の受賞は「レッドドット・デザイン賞 2022」（ドイツ）「DFA Design for Asia Awards 2025」（香港）に次ぐ受賞になります。

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=178817

「A' Design Award」について

※A' Design Award & Competitionは、イタリアで毎年開催される、世界最大級の国際的なデザインコンペティションです。100以上の専門部門があり、建築、プロダクト、グラフィックなど多岐にわたる優れたデザインを表彰しています。この賞は「エーダッシュデザインアワード」とも呼ばれ、世界的な権威を持つ賞の1つとして知られています。

https://competition.adesignaward.com/

＜A' Design Award 受賞製品＞

立てられるつえ 「クロスポッド」

（自立式1点杖 / 特許登録済）

クロスポッド （CrossPOD）は”1点つえ”を、どこでも安定して立てられる様にした製品です。歩行時は1点杖として違和感なく使うことができ、置いておきたい時には、開閉式の脚を開くことで、どこにでも立てられます。杖先端部の脚開閉ユニットは小型、軽量（つえ総重量360g）で、開閉操作も簡単です。

■商品サイト

https://crosspod.jp/collections/cross-pod

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y2hjo65nWcM ]