【岡山大学】2026年度グローバル人材育成院「海外留学全体説明会」・「夏季語学研修・短期海外研修説明会」を開催-未来を拓く一歩、グローバルへの挑戦を後押し

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年4月8日、2026年度「海外留学全体説明会」および「夏季語学研修・短期海外研修募集説明会」を開催しました。当日は約130人の学生が参加し、活発な質疑応答が行われるなど、グローバル化が進む中で、海外留学への関心の高まりがうかがえました。



海外留学全体説明会では、グローバル人材育成院 海外留学（派遣）担当の大林純子・学術研究院共通教育・グローバル領域准教授が、留学の意義や時期、留学の選択肢、各種支援制度について説明し、「Challenge-Explore-Grow ― 留学しよう」というメッセージとともに、学生一人ひとりの挑戦を後押ししました。さらに、文系・理系それぞれの留学経験者による体験発表や留学準備デスクの紹介も行われ、実体験に基づく言葉といきいきとした姿が、参加者の心に響いた様子でした。



続く夏季語学研修・短期海外研修募集説明会では、グローバル人材育成院教職員および旅行会社担当者が、2026年度実施予定の各プログラムを紹介しました。オーストラリア・アデレード大学、イギリス・シェフィールド大学、アメリカ・グアム大学、マレーシア・マラヤ大学での語学研修をはじめ、シンガポール異文化体験プログラム、タイ・AUN（ASEAN University Network）国立六大学合同サマープログラムなど、多彩な内容と申込方法を説明しました。また、前年度参加学生による体験談も披露され、参加者は具体的な留学のイメージを膨らませながら熱心に耳を傾けていました。



海外留学は、語学力の向上にとどまらず、異文化適応力や課題解決力など、グローバル社会で求められる資質を総合的に育む貴重な機会です。これまでの留学経験者や担当教職員が共通して実感しているように、海外留学は「未来の自分を拓くパスポート」です。異文化や多様な価値観に柔軟に向き合う力、新しいことに挑戦し続ける姿勢、言語や文化の壁を越えた伝え合うコミュニケーション能力、世界を俯瞰する広い視野、そして困難を乗り越える粘り強さ――これらは、留学を通じてこそ実践的に身につけることができる力です。学生が自らの可能性を広げ、次の一歩を踏み出すことを期待しています。



グローバル人材育成院では、今後も海外留学を支援する各種イベントの開催や留学プログラムの案内を行っていきます。留学に関心の有無にかかわらず、すべての学生が自らの未来の可能性を拓く機会として、積極的な参加を期待しています。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月4日に公開されました。

〇説明会で留学経験を紹介した学生からのメッセージ（抜粋）※留学当時の学年を記載

・工学部3年 高橋章一郎さん（ラオス・ハークケオ学園短期海外研修）

「自分の専攻に関係ないから」はもったいないと思います。工学部だからこそ見える世界がありました。「なんとかなる」という自信も得られます。英語が通じなかったり、お腹を壊したりしても、飛び込んでみれば解決策は見つかります。まずは海外にチャレンジしてみてほしいです。自分の学びを外から見ることで、今の大学生活の景色も変わると思います。



・文学部2年生 生田朝子さん（EPOK交換留学：アメリカのサンノゼ州立大学）

留学を通して、「自分の生き方は自分で決められる」と実感しました。行動力は英語力以上に大切だと思います。宗教や人生観・価値観や文化の違いを「比較」するのではなく「理解」することで、多くの人と出会うことができました。留学先で築いた人間関係は、一生の思い出になると思います。



・経済学部1年 小松慶之さん（シンガポール異文化体験プログラム）

実際に行くことで、多くの発見がありました。気づけばコミュニケーションが取れるようになっています。せっかくの夏休みに、大きな一歩を踏み出してほしいです。



・教育学部2年 関山杏さん（AUN・国立六大学合同サマープログラム）

このプログラムを通して、多くの発見や経験ができ、自分の世界が大きく広がりました。不安もあると思いますが、それ以上に得られるものがたくさんあります。ぜひ一歩踏み出して挑戦してみましょう。



・農学部2年 白石彩夏さん（マラヤ大学語学研修）

新しい自分や、そこでしか出会えない人たちに出会えます。ぜひ、その経験を確かめに行ってください。



・教育学部2年 友野徹世さん（アデレード大学語学研修）

気づいたら一日中英語の環境にいました。迷っているなら、1か月でもいいので行ってみましょう。



・法学部2年 伊東真穂さん（シェフィールド語学研修）

自分の英語が伝わるか、海外で暮らせるか、初めての海外で不安もたくさんありました。それでも、まず一歩踏み出してみましょう。



・農学部2年 中田基晴さん（グアム大学語学研修）

英語をうまく話そうとするよりも、ほんの少しの自信と積極性が大切だと思います。現地で「伝わる」という確かな手ごたえを得ることができました。たくさんの初めての経験や、かけがえのない出会いが待っています。

海外留学全体説明会の様子

昨年度の倍以上の学生が全体説明会に参加し、熱心に耳を傾ける様子

夏季語学研修・海外短期研修説明会の様子

稲森准教授による異文化研修プログラム説明の様子

◆参 考

・交換留学プログラム（EPOK）

https://intl.okayama-u.ac.jp/outbound/studyabroad/sa/epok/

・岡山大学グローバル人材育成院公式ホームページ「動画ライブラリ」

https://intl.okayama-u.ac.jp/outbound/video/

・岡大生の海外留学（Instagram）

https://www.instagram.com/okayama.ryugaku/?hl=ja

◆参考情報

・【岡山大学】交換留学プログラム（EPOK）募集説明会および留学成果報告会2026を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003962.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 国際教育推進課 スタディ・アブロード部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8552

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15280.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)