『STEAM CONTROLLER』、KOMODO STATIONに登場 - 日本・韓国・香港・台湾で販売開始

株式会社KOMODO

2026年5月5日 - 国際的なゲーム会社であり、日本・韓国・香港・台湾におけるValve社の「Steam Deck」および「Steam Controller」の正規ディストリビューターであるKOMODOは、本日よりKOMODO STATION(https://komodostation.com/)にて本製品の販売を開始しました。

これにより、新たなゲーム体験をお楽しみいただけます。

『Steam Controller』は、Valve社がSteamのために設計・製造した多機能コントローラーです。PCやノートパソコン、Steam Deck、Steam Machine、Steam Frameなど、さまざまなデバイスでシームレスかつカスタマイズ可能なゲーム体験を提供します。

TMR方式の磁気サムスティックや高精細ランブル、静電容量式タッチ対応のジャイロを搭載し、高い操作精度と没入感、柔軟なプレイスタイルを実現します。

販売価格と販売について：

日本、韓国、香港、台湾向け発送の『Steam Controller』の販売は、KOMODO STATIONにて5月5日（火）午前2時（日本時間）より販売を開始いたします。

販売価格（税込み）は以下の通りです：

- 日本：17,800円- 韓国：₩168,000- 台湾：NT＄3,388- 香港：HK＄788

■KOMODO STATION: https://komodostation.com/

発送スケジュールは地域により異なる場合がございます。詳細はKOMODO STATIONにてご確認ください。

『Steam Controller』の特徴：

- Steam Controller Puck - BluetoothおよびUSBの両方に対応し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現- TMR磁気サムスティック - 高精度・高応答・高耐久を実現し、モーションコントロールを可能にした静電容量式タッチ機能を搭載- 高度なハプティクス - 強力なモーターにより、複雑な波形の処理が可能になり、深い没入感を提供- ジャイロ操作 - 静電容量式タッチ対応のモーション入力により、より高い精度と没入感を実現

『Steam Controller』で、あなたのゲーム体験が変わる。

KOMODOについて (https://komodo.jp/)



東京とホノルルを拠点にするKOMODOは、未来のゲーム、およびマンガ業界を形作る製品に取り組んでいます。KOMODO HAWAI'Iは、NIUHIを開発し、「OneShot」や「ポケットミラー～黄金の夢」、「初音ミク ロジックペイントS＋」、「A列車で行こう」シリーズなど、100タイトル以上のPCおよびゲームコンソール向け人気タイトルをパブリッシングしています。また、東京に拠点を置く株式会社KOMODOは、SFアクションシリーズ『MOON CIDERS（ムーンサイダー）』のオリジナルマンガのプロデュースを手がけるほか、Valve社が開発した「Steam Deck」、および「Steam Controller」の日本、香港、台湾、韓国における正規ディストリビューターです。