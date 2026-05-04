完全予約制・新月と満月にのみ姿を現す equalment、RAYARD MIYASHITA PARKに期間限定出店

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equalment

equalment、RAYARD MIYASHITA PARKにて


2026年5月4日～5月10日 期間限定ポップアップストアを開催


ライフスタイルブランド equalment は、2026年5月4日（月）から5月10日（日）までの7日間、RAYARD MIYASHITA PARK にて期間限定ポップアップストアを開催いたします。



本ポップアップでは、ブランドのフルラインナップを一堂に展開。


ブランドの世界観を体現した空間演出の中で、equalmentの衣服と思想をご体感いただける特別な機会となります。




equalmentは、


「心地よさは、服ではなく時間の質で決まる」


という価値観のもと誕生したブランドです。


分断されがちな、家での快適さ 外での美しさ



そのふたつを一着で繋ぎ、


家でも外でも、美しくいられる服 を提案しています。



360度、美しいシルエット


着た瞬間に整い、迷わず選べて、自然と美しく見えること。


そのためにequalmentの衣服は、素材・設計・シルエットのすべてにこだわり抜いています。



360度どの角度から見ても完結する立体的なフォルムは、身体を隠すのではなく引き立て、自然と姿勢まで整えてくれます。




美しさと機能性を両立


日常に寄り添う実用性も大切にし、


シワになりにくい素材 自宅で洗濯可能なイージーケア性 撥水加工


など、美しさと機能性を兼ね備えています。


忙しい毎日の中でも、気を使いすぎず、常に整った印象を保てる衣服です。



すべてのプロダクトは日本国内で生産。


細部に至るまで丁寧なものづくりを追求しています。



自然と手に取り続けたくなる上質な一着を届けたい。



服が変われば時間が変わり、


時間が変われば日常が変わる。



その先に、人生の質そのものが整っていく。


equalmentは、そんな新しい価値観を提案します。



MIYASHITA PARKでのポップアップでは、equalmentの思想を“空間体験”として再構築。


静けさと光を基調にした空間の中で、実際の生活導線をイメージしながら、服と過ごす時間の質そのものをご体験いただけます。単なるショッピングではなく、日常を見直すきっかけとなるような体験を目指します。





Double-Breasted Short Jacket /Price: \110,000 (incl. tax)

LUNAIRE TULLE SKIRT/Price: \62,700 (incl. tax)


【開催概要】


期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日) 11時から21時まで


場所：RAYARD MIYASHITA PARK


内容：equalmentフルラインナップ展開


（レディース・メンズともに展開）


特典：数量限定ノベルティ配布（なくなり次第終了）


この機会に、お気軽にお立ち寄りください。



また、equalmentは2025年10月に表参道にて予約制の店舗をオープンいたしました。


落ち着いた空間の中で、一人ひとりの時間に寄り添うかたちでご案内しております。


STORE INFORMATION（表参道）


所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目16-12 2F


営業形態：完全予約制　特別営業日:新月と満月のみ一般開放



お問い合わせ: info@eqaulment.com