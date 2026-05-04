完全予約制・新月と満月にのみ姿を現す equalment、RAYARD MIYASHITA PARKに期間限定出店

equalment

equalment、RAYARD MIYASHITA PARKにて

2026年5月4日～5月10日 期間限定ポップアップストアを開催

ライフスタイルブランド equalment は、2026年5月4日（月）から5月10日（日）までの7日間、RAYARD MIYASHITA PARK にて期間限定ポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップでは、ブランドのフルラインナップを一堂に展開。

ブランドの世界観を体現した空間演出の中で、equalmentの衣服と思想をご体感いただける特別な機会となります。

equalmentは、

「心地よさは、服ではなく時間の質で決まる」

という価値観のもと誕生したブランドです。

分断されがちな、家での快適さ 外での美しさ

そのふたつを一着で繋ぎ、

家でも外でも、美しくいられる服 を提案しています。

360度、美しいシルエット

着た瞬間に整い、迷わず選べて、自然と美しく見えること。

そのためにequalmentの衣服は、素材・設計・シルエットのすべてにこだわり抜いています。

360度どの角度から見ても完結する立体的なフォルムは、身体を隠すのではなく引き立て、自然と姿勢まで整えてくれます。

美しさと機能性を両立

日常に寄り添う実用性も大切にし、

シワになりにくい素材 自宅で洗濯可能なイージーケア性 撥水加工

など、美しさと機能性を兼ね備えています。

忙しい毎日の中でも、気を使いすぎず、常に整った印象を保てる衣服です。

すべてのプロダクトは日本国内で生産。

細部に至るまで丁寧なものづくりを追求しています。

自然と手に取り続けたくなる上質な一着を届けたい。

服が変われば時間が変わり、

時間が変われば日常が変わる。

その先に、人生の質そのものが整っていく。

equalmentは、そんな新しい価値観を提案します。

MIYASHITA PARKでのポップアップでは、equalmentの思想を“空間体験”として再構築。

静けさと光を基調にした空間の中で、実際の生活導線をイメージしながら、服と過ごす時間の質そのものをご体験いただけます。単なるショッピングではなく、日常を見直すきっかけとなるような体験を目指します。

Double-Breasted Short Jacket /Price: \110,000 (incl. tax)LUNAIRE TULLE SKIRT/Price: \62,700 (incl. tax)

【開催概要】

期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日) 11時から21時まで

場所：RAYARD MIYASHITA PARK

内容：equalmentフルラインナップ展開

（レディース・メンズともに展開）

特典：数量限定ノベルティ配布（なくなり次第終了）

この機会に、お気軽にお立ち寄りください。

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また、equalmentは2025年10月に表参道にて予約制の店舗をオープンいたしました。

落ち着いた空間の中で、一人ひとりの時間に寄り添うかたちでご案内しております。

STORE INFORMATION（表参道）

所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目16-12 2F

営業形態：完全予約制 特別営業日:新月と満月のみ一般開放

お問い合わせ: info@eqaulment.com