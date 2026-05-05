【5月限定・入会祝い金10万円】「やりがい搾取」の撲滅を目指す！東北最大級パーソナルジムが、月収65万超のトレーナー採用を開始！スピード出世と高収益化の仕組みとは！？

株式会社リアルボディRグループ

東北最大級の店舗数を誇るパーソナルジム『リアルボディ』を展開する株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）は、2026年5月の入社限定で入会祝い金10万円を支給する特別採用キャンペーンを実施いたします。フィットネス業界で課題となっている「低賃金によるやりがい搾取」を打破すべく、自社運用マーケティングと店舗内装施工の内製化による徹底したコスト削減を実施。スタッフへの還元を一番とし、未経験からでも月給27万円～、店長昇格後は月収70万円以上も可能な業界トップクラスの待遇を実現しています。

東北最大級の店舗数

■ なぜ業界トップクラスの待遇が実現できているのか

リアルボディが短期間で東北No.1へと成長し、高待遇を実現できている理由は、独自の「3つの効率化」に集約されます。



1．マーケティングの自社運用: 広告代理店を通さず、自社で集客ノウハウを運用。これにより広告費を極限まで抑えつつ、会員数累計2万人越えの規模を実現しています。



2.店舗設営のコスト削減: 内装施工を自社で行い、初期投資と固定費を削減。経費を抑えられた分、「人件費（トレーナーへの給与）」へ充てる企業努力を継続しています。



3．直営100店舗へのロードマップ: 現在の15店舗から、2026年度には25店舗、2028年には100店舗を目指す急成長フェーズにあり、店長や会社幹部ポストが次々と生まれる環境です。また直営にこだわることで、リアルボディ全店舗どこに行っても、『同じサービス』『同じ料金』『同じ成果』が得られる、究極のお客様ファーストを目指しています。

〇リアルボディは

どうしてスピード出世が可能なのか

日本一を目指す仲間たち...!「高収益・高還元」を実現するビジネス構造の中身を取材

リアルボディは、一般的なジムが外部に支払う多額のコストを徹底的に内製化&効率化することで、

その削減分を「人件費」と「顧客への価格還元」に充てています。



独自ノウハウを集約した研修制度：適切な研修（機能解剖学・心理学等）を受けたトレーナーは、自己流よりも高い顧客満足度を実現できます。なぜなら、病院内での講演実績に基づく確かな技術を学び、2ヶ月間の充実した研修制度があります。未経験者でもリバウンドしない「奇跡のメソッド」 を習得し、最短3ヶ月での店長昇格が可能です。店長昇格後は基本給に加え、店舗売上歩合などのインセンティブがあり、年収700万円以上が現実的な目標となります。ただし「筋トレが好き」なだけでは不十分です。最優先されるのは「素直さ・謙虚さ」というコミュニケーション能力です。





■ 創業者：日下龍哉の想い

「～好きを仕事にする喜びを～」 創業当時は、週6勤務で月給15万円という過酷な時代を経験しました。やりがい搾取が蔓延するこの業界を変えたい。企業努力で生み出した利益は、現場で汗を流す仲間に還元する。それが私の信念です。好きなことで人生を変えたい、あなたの勇気ある一歩を、リアルボディは全力で受け止めます。



【本件に関する応募・お問い合わせ】

株式会社リアルボディRグループ公式求人LINEより受付中

求人サイト：https://lin.ee/tyjkG3c

◆採用担当：山添文雅より

私たちが求めているのは、最初から優秀な人や、完璧な人ではありません。遠回りしてきた人でもいい。不器用でもいい。それでも、誰かのために本気で努力できる人と一緒に働きたいと考えています。お客様のために動くこと。仲間のために尽くすこと。その積み重ねが、やがて自分の成長につながると

私たちは信じています。リアルボディは、そういう人が報われる場所であり続けます。今、変わりたい。誰かのために本気で頑張りたい。そう思っているなら、その気持ちを、ここで形にしてみませんか。一緒に働ける日を、楽しみにしています。

採用担当：山添文雅

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ泉西口店（担当：山添）

TEL：080-9870-2773



パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103(#) 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。