【ホテルクリスタルパレス】水と緑に囲まれたプライベートガーデンで乾杯！BBQ & おまかせコース料理の選べるスタイルが嬉しい『バカルディガーデン』5月15日(金)オープン！

株式会社長寿荘

本年で75周年を迎える長寿荘グループの『ホテルクリスタルパレス(茨城県ひたちなか市／副総支配人:神田雅史／客室数:100)』は、ホテル中庭の木々と水面に囲まれたプライベートガーデンにて、夏秋限定のアウトドアレストラン『バカルディガーデン』を2026年5月15日（金）よりオープンいたします。

ビアガーデンスタイルで楽しむ多彩なプラン

今年は「バカルディガーデン」として、ビアガーデンスタイルでシェフの特製料理とバカルディを使用したカクテルが愉しめる特別な空間をご提供いたします。

お食事は、お客様ご自身で焼き上げる「BBQプラン」 と、ゆったりとお食事を満喫できる「シェフおまかせプラン」 の2つのスタイルをご用意しました。それぞれお手頃な「ライトコース」 と定番の「スタンダードコース」 からお選びいただけます。さらに、特別なひとときを過ごしたい方に向けて「山の幸・海の幸よくばりコース」 や、ホテルシェフ厳選食材を堪能できる「常陸牛よくばりコース」 など、ちょっと贅沢なホテルBBQプランも取り揃えております。

BACARDI GARDEN（バカルディガーデン）

営業日：2026年5月15日（金）～2026年10月末日予定

営業時間：LUNCH 11:30-15:00

DINNER 17:30-21:00

2時間制/2名様～（※L.O.30分前 ）

※ランチ営業について

5月は水曜日のみランチ営業いたします

6月～9月は全日程でランチ/ディナーともに

営業いたします。

会場：ホテルクリスタルパレス アクアガーデン

ご予約：お電話にて承っております。

TEL 029-273-7711（ホテル代表）

▶詳細はこちら(https://www.hotel-crystal.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/%E3%83%90%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf)

Course Menu -コースメニュー-

【BBQプラン（自分で焼けるBBQスタイル）】

・ライトコース: お一人様 4,000円（税サ込）

・スタンダードコース: お一人様 6,000円（税サ込）

【シェフおまかせプラン】

・ライトコース: お一人様 4,000円（税サ込）

・スタンダードコース: お一人様 6,000円（税サ込）

【ちょっと贅沢なホテルBBQ】

・山の幸・海の幸 よくばりコース: お一人様 8,000円（税サ込）

・常陸牛よくばりコース: お一人様 10,000円（税サ込）



※仕入れ状況によって内容が変わる場合がございます

※雨天時は室内ご宴会場でのお食事となります

DRINK Menu -ドリンクメニュー-

フリードリンク（120分制）でご用意しております

・アルコールコース：2,500円（税サ込）

・ノンアルコールコース: 1,500円（税サ込）

・ソフトドリンクコース: 1,000円（税サ込）

A LA CARTE Menu -アラカルトメニュー-

・おつまみセット(枝豆・コーン) 500円

・フライドポテト 600円

・オードブルバリエ 800円

・しらすとガーリックのピザ 1,300円

・ローストビーフサラダ 1,200円

・スパゲッティボロネーゼ 1,200円

・ロコモコ 1,400円

コース料理の他にも、お酒のお供にぴったりな一品料理からお食事メニューまで、多彩なアラカルトをご用意しております。ご予約なしでのお気軽なご利用も歓迎いたします。心地よい夜風を感じるホテルクオリティのアウトドアレストランで、ご家族やご友人と特別なひと時をお過ごしください。

ホテルクリスタルパレスについて

茨城の観光名所である大洗、阿字ヶ浦、ひたち海浜公園などの近接に位置し、水戸からのアクセスも容易な立地にあるホテルクリスタルパレス。緑豊かな丘の上に立つシンボルの「天使の教会」をはじめ、充実した施設でごゆっくりおくつろぎいただけます。また、ご利用目的に合わせてゲストルーム、レストラン、会議室や宴会場等をご用意し、きめ細やかなおもてなしで皆様をお迎えいたします。

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/crystalpalace.ibaraki

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_crystalpalace

X：https://twitter.com/crystal_ibaraki

公式LINE：https://lin.ee/3V9u0CL (初回友達特典）

株式会社長寿荘(CHOJUSO GROUP)について

株式会社長寿荘（本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司）は、おかげさまで本年、創業75周年を迎えます。当社はこれまでの経験と実績を基に、茨城県内で5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXPERIENCE-関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域や県外・海外からのお客様、そしてグループスタッフなど、関わるすべての人を笑顔にするために何ができるかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルテラスザガーデン水戸 (総支配人：上西卓哉 客室数：164)

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結) TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1Ｆ TEL 029-275-1111

HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/