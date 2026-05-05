風に遊ぶ、贅沢な余白と五感で味わう、季節のご馳走滞在へ
新緑のみずみずしい景色は、この季節ならではの魅力を秘めています。
ゴールデンウィークの賑わいが落ち着きを取り戻す頃、
館内には本来の静けさと、ゆったりとした時間が流れ始めます。
慌ただしい日常や混雑から少し距離を置き、
心からくつろぐためのご滞在をお求めの方にとって、
このGW後の時期は、実は一年の中でも特におすすめの季節でございます。
人の流れが穏やかになることで、
より行き届いたおもてなしと、
静寂に包まれた上質なひとときをご体感いただけます。
客室で過ごす時間、料理を味わうひととき、
そのすべてが、より深く、より贅沢に感じられるのもこの時期ならでは。
「同じ一泊でも、ここまで満足度が変わるのか」
そう感じていただけるご滞在をご用意しております。
また、落ち着いた時期とはいえ、週末や人気のお部屋からご予約が埋まり始めております。
静けさと贅沢を両立できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。
今だからこそ叶う、余白ある大人のご滞在を。
きたの風茶寮にて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
湿原にはサクラソウやカキツバタが色鮮やかに咲き乱れ、高山にはクロユリやミヤマオダマキが可憐な花を咲かせます。
5月限定プラン紹介
１.【15周年特別企画】皐月の滋味 はまぐり酒蒸しプランと季節の懐石料理と客室露天風呂を愉しむ
初夏の訪れを感じる5月限定。
ふっくらと旨みを蓄えた“はまぐりの酒蒸し”を主役に、旬の食材を織り込んだ季節の懐石料理をご用意いたします。
旬の“はまぐりの酒蒸し”を一品プラスして、季節の懐石料理と共に
潮の香りとともに広がる、繊細で奥行きのある味わいをお愉しみください。
■ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908&search_type=undated)
２.15周年特別企画【5月限定】旬の浅利の釜飯へアップグレード／季節の懐石料理と客室露天風呂を愉しむ
ふたを開けた瞬間に広がる磯の香り、
浅利の旨みが染み渡ったふっくらご飯――
この時期だけの季節の味覚をお愉しみください。
ご夕食は、旬の食材を取り入れた季節の懐石料理。
■ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12664572&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12664572&search_type=undated)
３.【7大特典インクルーシブプラン】静寂に酔う、料理に酔う。大人のための至福／季節の懐石料理と客室露天風呂
＜きたの風茶寮オリジナル7大インクルード＞
「ご滞在中のお飲み物や一部サービスを追加料金なしでご利用いただける“インクルーシブ”スタイルで、心ゆくまでお寛ぎいただけます。」
■ご予約こちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12129755&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12129755&search_type=undated)
誰にも邪魔されない静寂と寛ぎ、心ほどける上質なプライベート空間