風に遊ぶ、贅沢な余白と五感で味わう、季節のご馳走滞在へ

野口観光マネジメント株式会社新緑のみずみずしい景色は、この季節ならではの魅力を秘めています。

ゴールデンウィークの賑わいが落ち着きを取り戻す頃、

館内には本来の静けさと、ゆったりとした時間が流れ始めます。

慌ただしい日常や混雑から少し距離を置き、

心からくつろぐためのご滞在をお求めの方にとって、

このGW後の時期は、実は一年の中でも特におすすめの季節でございます。

人の流れが穏やかになることで、

より行き届いたおもてなしと、

静寂に包まれた上質なひとときをご体感いただけます。

客室で過ごす時間、料理を味わうひととき、

そのすべてが、より深く、より贅沢に感じられるのもこの時期ならでは。

「同じ一泊でも、ここまで満足度が変わるのか」

そう感じていただけるご滞在をご用意しております。

また、落ち着いた時期とはいえ、週末や人気のお部屋からご予約が埋まり始めております。

静けさと贅沢を両立できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

今だからこそ叶う、余白ある大人のご滞在を。

きたの風茶寮にて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

5月限定プラン紹介

湿原にはサクラソウやカキツバタが色鮮やかに咲き乱れ、高山にはクロユリやミヤマオダマキが可憐な花を咲かせます。

１.【15周年特別企画】皐月の滋味 はまぐり酒蒸しプランと季節の懐石料理と客室露天風呂を愉しむ



初夏の訪れを感じる5月限定。

ふっくらと旨みを蓄えた“はまぐりの酒蒸し”を主役に、旬の食材を織り込んだ季節の懐石料理をご用意いたします。

旬の“はまぐりの酒蒸し”を一品プラスして、季節の懐石料理と共に

潮の香りとともに広がる、繊細で奥行きのある味わいをお愉しみください。

■ご予約はこちらから

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908&search_type=undated)

２.15周年特別企画【5月限定】旬の浅利の釜飯へアップグレード／季節の懐石料理と客室露天風呂を愉しむ

ふたを開けた瞬間に広がる磯の香り、

浅利の旨みが染み渡ったふっくらご飯――

この時期だけの季節の味覚をお愉しみください。

ご夕食は、旬の食材を取り入れた季節の懐石料理。

■ご予約はこちらから

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12664572&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12664572&search_type=undated)



３.【7大特典インクルーシブプラン】静寂に酔う、料理に酔う。大人のための至福／季節の懐石料理と客室露天風呂

＜きたの風茶寮オリジナル7大インクルード＞

「ご滞在中のお飲み物や一部サービスを追加料金なしでご利用いただける“インクルーシブ”スタイルで、心ゆくまでお寛ぎいただけます。」

■ご予約こちらから

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12129755&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12129755&search_type=undated)

誰にも邪魔されない静寂と寛ぎ、心ほどける上質なプライベート空間