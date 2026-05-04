【xTool】第50回 2026日本ホビーショーに出展。新製品「xTool M2」の公開や、現在クラファン中の「xTool Apparel Printer」の実機体験も！

Makeblock Japan 株式会社

レーザー加工機ブランド「xTool」を展開するMakeblock Japan株式会社は、2026年5月8日（金）から5月10日（日）まで東京ビッグサイトで開催される、ハンドメイドイベント「第50回 2026日本ホビーショー」に出展いたします（ブース番号：東7ホール F-40）。



今回の出展では、「I (ハート) Handmade!」のテーマのもと、個人のクリエイターやハンドメイド作家の皆様の制作をサポートする最新デジタルツールを多数展示します。待望の新製品「xTool M2」のお披露目をはじめ、現在クラウドファンディングを実施中の「xTool Apparel Printer」のオフライン実機体験を実施。さらに、GREEN FUNDINGで1億円を突破したUVレーザー機「F2 Ultra UV」など、ものづくりを支えるラインアップをご用意して皆様をお迎えします。

■ 今回の出展における見どころ

見どころ１.：【新発売】1台で表現が無限に広がる。多機能クラフトレーザー「xTool M2」

日常のモノづくりのために設計された、待望の多機能クラフトレーザー「xTool M2」を展示いたします。インクジェット印刷による鮮やかな表現と、繊細なレーザーカット、レーザー彫刻を1台にシームレスに統合。ご自宅の限られたスペースでも、簡単かつ安全に幅広い素材へのアプローチを実現します。

見どころ２.：【実機体験】クラファンで注目！「xTool Apparel Printer」

現在クラウドファンディングにて先行販売中で、多くのご支援をいただいている「xTool Apparel Printer」とスマートプレス機「HP2」の組み合わせを、オフラインで実際に体験できる貴重な機会です。 デザインからスピーディーに、濃色生地にも鮮やかなプリントを施せるDTF（Direct to Film）システム。布小物やオリジナルウェア制作など、テキスタイルを使ったハンドメイドの表現領域を広げる性能を、ぜひご自身の目でお確かめください。

見どころ３.：【F2シリーズ】透明素材への3D彫刻から高速刻印まで。ハンドメイド作品に新たな付加価値を

会場では、日本のハンドメイド市場でご好評をいただいている高速・高精度な「F2シリーズ」を一挙展示します。

- xTool F2 Ultra UV：GREEN FUNDINGで応援購入総額1億円を突破した注目のUVレーザー機。 従来のレーザーでは加工が難しかったガラス、クリスタル、セラミックなどの透明・非金属素材への精密な加工や3D内部彫刻を実現。レジン作品やガラスアクセサリーの制作の幅を大きく広げます。- xTool F2 Ultra：AIカメラと双レーザー（60W MOPA + 40Wダイオード）を搭載。金属へのカラー彫刻から木材・アクリルの切断まで、多様な素材を最高速度15,000mm/sで加工。イベント出展時のその場での名入れサービスなどにも適しています。- xTool F2：わずか4.8kgの軽量設計。持ち運びが容易で、マルシェや限られたスペースでの工房運営に便利なポータブル機です。見どころ４.：【xTool P3】量産と大型作品を支えるパワフルなCO2レーザー

ハンドメイドビジネスのスケールアップを支援する「xTool P3」。高出力CO2レーザーと広い加工エリアを備え、厚手のアクリルや木材のカットもスムーズに行えます。LiDARによるオートフォーカスやスマートネスティング機能を搭載し、大型のインテリア雑貨や什器の制作、作品の効率的な量産をサポートします。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135536/table/26_1_42d992b084e1810b3101c5574d903927.jpg?v=202605050951 ]

皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。

■ 企業情報

xToolブランドについて

xToolは「ものづくりの楽しさをすべての人に」をミッションとする、世界トップクラスのコンシューマー向けレーザーテックブランドです。デスクトップ型のスマートなレーザー加工機やDTFプリンター、関連ソフトウェアの開発・製造を通じ、世界中のクリエイター、教育者、スモールビジネスの創造活動を支援しています。

Makeblock Japan株式会社について

会社名：Makeblock Japan

株式会社代表者：代表取締役 王 建軍

所在地：〒174-0045 東京都板橋区西台1-1-14

設立：2016年9月

事業内容：xTool製品の日本国内における販売、マーケティング、サポート

公式サイト：https://jp.xtool.com/

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/xtool/

報道関係者様からのお問い合わせ先

会社名：Makeblock Japan株式会社

担当者名：Sarah

担当部署：広報担当

Email: zhangruolan@xtool.com

画像素材のご提供・転載について

※ 本プレスリリースに掲載の画像およびロゴデータは、報道目的に限り、無償でご自由にご利用いただけます。※「xTool」および「XTOOL」は Makeblock Co., Ltd. の登録商標です。