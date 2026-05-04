すとぷり結成10周年をケーキでお祝い！アニバーサリーケーキを数量限定で販売決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念したアニバーサリーケーキの販売が決定したことをお知らせいたします。

『すとぷり10周年アニバーサリーケーキ』は、スイーツパラダイスとのコラボレーション企画「STPR PARADISE」の第4弾として展開いたします。

これまで本プロジェクトでは、STPR所属クリエイターの誕生日にあわせたバースデーケーキを展開してまいりました。そんな「誕生日」を祝うラインナップに加えて、今回新たに、グループとしての大きな節目を祝う企画として『すとぷり10周年アニバーサリーケーキ』をご用意いたしました。

ケーキには、メンバーのオリジナルケーキピックやアイシングクッキー、メンバーカラーのろうそくなどをセット。ご自宅でも「すとぷり」の10周年を彩るアニバーサリー演出をお楽しみいただけます。

本商品は、2026年5月9日(土)18:00よりSTPR ONLINE STOREにて数量限定で受付を開始いたします。

特設サイト： https://www.sweets-paradise.jp/stpr-paradise/

STPR ONLINE STORE： https://store.stpr.com/

■すとぷり10周年 アニバーサリーケーキ情報

価格：5,280円＋送料(税込)

サイズ：5号(約15cm)

付属品：ケーキピック(6種)/ろうそく(6種)/プリントアイシングクッキー(10周年ロゴ)/数字アイシングクッキー(「1」と「0」)

保存方法：冷凍(-18℃以下)にて保存

賞味期限：出荷日より冷凍で1ヶ月

製造・発送：井上商事株式会社

■販売・お届けスケジュール

受付期間：2026年5月9日(土)18:00～5月16日(土)23:59

お届け予定期間：2026年5月27日(水)～6月2日(火)

※数量限定(500個)のため、受付期間中でも売り切れとなる可能性がございます。

■『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』公演概要

― 愛知 ―

開催日時：

-2026年6月20日(土)

[1部]開場 11:00 / 開演 12:00

[2部]開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年6月21日(日)

開場 11:00 / 開演 12:00

会場：IGアリーナ 愛知県名古屋市北区名城1‐2‐22

― 大阪 ―

開催日時：

-2026年7月4日(土)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月5日(日)

[1部]開場 11:00 / 開演 12:00

[2部]開場 16:30 / 開演 17:30

会場：大阪城ホール 大阪府大阪市中央区大阪城3‐1

― 福岡 ―

開催日時：

-2026年7月25日(土)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月26日(日)

[1部]開場 11:00 / 開演 12:00

[2部]開場 16:30 / 開演 17:30

会場：マリンメッセ福岡A館 福岡県福岡市博多区沖浜町7‐1

― 東京 ―

開催日時：

-2026年8月18日(火)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月19日(水)

[1部]開場 11:00 / 開演 12:00

[2部]開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月20日(木)

開場 11:00 / 開演 12:00

会場：国立代々木競技場第一体育館 東京都渋谷区神南2‐1‐1

【特設サイト】

https://strawberryprince10th-livetour.stpr.com/

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数50,474万人にのぼる。(2026年4月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrinc

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/