花のステージは、藤の花からローズガーデンへ『５００種２５００株の華やかなバラがまもなく見頃を迎えます！』

株式会社足利フラワーリゾート

（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークでは、春のバラがまもなく見頃を迎えることから『Rose Garden～春のバラまつり～』を同時開催することといたしました。

4月から5月上旬にかけて気温の高い日が多かったため、バラの見頃も例年より4～5日程度早まっております。

現在開催中の『ふじのはな物語』では「きばな藤」が満開を迎えており、華やかなバラや清涼感あふれるクレマチスとともに虹色の世界をご覧いただけます。

また、5/31（日）までは夜の部ライトアップも開催し、花と光の幻想的なコラボレーションもお楽しみいただけます。

営業時間

1．～5/6（水）まで 7：00～21：00（夜の部ライトアップ開催）

2．5/7（木）～5/17（日） 8：00～20：30（夜の部ライトアップ開催）

3．5/18（月）～5/24（日） 9：00～20：30（夜の部ライトアップ開催）

4．5/25（月）～5/28（木） 9：00～18：00

5．5/29（金）～5/31（日） 9：00～20：30（夜の部ライトアップ開催）

きばな藤と華やかなバラの虹色の世界

きばな藤（5月中旬頃まで見頃）と華やかなバラの虹色の世界をご覧いただけます。

◆バラ

◆日本では珍しいきばな藤

【見頃】5月中旬頃まで

◎5/31（日）までは花と光のコラボレーション、夜間ライトアップを開催

水面に映える全長120メートルのスクリーンは圧巻です！

◆その他の見頃の花々

クレマチス

初夏の園内に彩りを添えてくれるクレマチス。

多種多様な花姿も魅力的です。

◆イベント

5/23（土）・24（日）の2日間、フラメンコ・ライブ『バラとフラメンコの祭典 2026』を開催。

バラの香りに包まれながら、情熱のフラメンコをお楽しみください。

◆観覧無料（入園料別途）

◆公演スケジュール

5/23（土）

【第1部】14：30～14：50

【第2部】15：30～15：50

【第3部】16：30～16：50

【第4部】19：00～19：20

5/24（日）

【第1部】11：30～11：50

【第2部】13：30～13：50

【第3部】14：30～14：50

【第4部】15：30～15：50