大人専門バレエスタジオ「大人バレエアカデミー」が9拠点目へ。自由が丘スタジオを2026年5月1日オープン。

大人バレエアカデミー株式会社

大人バレエアカデミー株式会社は、2026年5月1日（金）、大人専門のバレエスタジオ「大人バレエアカデミー 自由が丘スタジオ」をオープンいたしました。

自由が丘スタジオは、大人バレエアカデミーとして9拠点目となるスタジオです。

大人バレエアカデミーは、「大人からでも、正しい順番で基礎を学べばバレエは上達できる」という考えのもと、大人専門・基礎重視のバレエレッスンを展開してまいりました。

現在は生徒数1,000人を超え、首都圏を中心に複数のスタジオを運営しています。

今回の自由が丘スタジオ開設により、目黒区・世田谷区・大田区方面をはじめ、東急東横線・大井町線沿線の方にも、大人が基礎からバレエを学べる環境を提供してまいります。

■ 自由が丘スタジオ開設の背景

自由が丘スタジオ

近年、健康づくりや学び直しを目的に、大人になってから新しい習い事を始める方が増えています。

バレエにおいても、大人になってから始める方、子どもの頃に習っていたバレエを再開する方、長く続けているものの基礎をもう一度見直したい方は少なくありません。

一方で、大人の身体に合わせて、基礎から丁寧に学べるバレエスタジオは、まだ十分に多いとは言えません。

バレエは、ただ音楽に合わせて動けば自然に上達するものではありません。

姿勢、足裏、股関節、骨盤、背骨、重心移動、体幹の安定など、身体の使い方を一つずつ整理しながら、正しい順番で積み重ねていく必要があります。

特に大人の場合、柔軟性、筋力、運動経験、身体のクセには個人差があります。

そのため、大人には大人のための説明と練習順序が必要です。

大人バレエアカデミーは、こうした大人の方の「本当に上達したい」という声に応えるため、大人専門・基礎重視のスタジオとして展開してまいりました。

自由が丘スタジオの開設は、より多くの大人の方に、バレエをきちんと学び、上達できる環境を届けるための新たな一歩です。

■ 自由が丘スタジオの特徴

自由が丘スタジオでは、大人バレエアカデミーの基本方針である「大人専門」「基礎重視」「身体の仕組みに基づいたレッスン」を軸に、初心者の方から経験者の方まで、安心して学べるクラスを提供いたします。

レッスンでは、見よう見まねで動きを進めるのではなく、大人がつまずきやすいポイントを一つずつ整理しながら進めます。

主な指導内容は以下の通りです。

・正しい姿勢の作り方

・足裏の使い方

・骨盤と背骨の位置

・股関節の使い方

・無理のないターンアウト

・体幹の安定

・重心移動

・バレエに必要な引き上げ

・バーレッスンを中心とした基礎の積み重ね

大人バレエアカデミーでは、バレエを「楽しく踊る」だけではなく、「きちんと学び、上達していくもの」として捉えています。

自由が丘スタジオでも、大人の方が安心してバレエを始め、長く続け、着実に上達できる場所を目指してまいります。

■ 自由が丘エリアへの出店について

自由が丘は、東急東横線・大井町線が利用でき、目黒区・世田谷区・大田区方面からもアクセスしやすいエリアです。

自由が丘スタジオは、東急自由が丘駅南口より徒歩6分の場所に開設いたしました。

大人バレエアカデミーでは、これまで都内を中心に、大人向けのバレエレッスンを展開してきました。

自由が丘スタジオの開設により、これまで既存スタジオに通いづらかった地域の方にも、大人専門のバレエレッスンを受講いただきやすくなります。

今後も、通いやすい環境づくりとレッスン品質の向上を両立しながら、大人が本気でバレエを学べる場所を広げてまいります。

■ 代表コメント

大人バレエアカデミー株式会社

代表取締役

猪野恵司

このたび、大人バレエアカデミー9拠点目となる自由が丘スタジオをオープンすることができました。

大人からバレエを始める方の中には、

「今から始めても遅いのではないか」

「身体が硬いから無理なのではないか」

「基礎が分からないまま続けてきてしまった」

という不安を持っている方が多くいらっしゃいます。

しかし、大人でも、正しい順番で学べばバレエは上達できます。

大切なのは、感覚だけに頼るのではなく、身体の仕組みを理解しながら、基礎を一つずつ積み重ねていくことです。

自由が丘スタジオでも、大人の方が本気でバレエに向き合い、安心して上達を目指せる場所を作ってまいります。

■ 大人バレエアカデミーについて

大人バレエアカデミーは、大人専門のバレエスタジオです。

「大人の方が、ケガなく、きちんと上達できること」を大切にし、解剖学や身体の使い方に基づいたレッスンを行っています。

一般的なバレエ教室では、子ども向けの指導法をそのまま大人に当てはめることもあります。

しかし、大人には大人の身体の状態があり、大人に合った学び方があります。

大人バレエアカデミーでは、バーレッスンを中心に、姿勢・重心・足裏・股関節・体幹などを丁寧に確認しながら、無理なく上達を目指します。

また、対面レッスンに加え、オンラインレッスンや教師育成、イベント運営なども行い、大人のバレエ学習環境の整備に取り組んでいます。

今後も、大人がバレエを真剣に学べる場所を広げ、バレエを通して身体を動かす楽しさ、上達する喜び、舞台芸術に触れる豊かさを届けてまいります。

■ 自由が丘スタジオ概要

名称：大人バレエアカデミー 自由が丘スタジオ

所在地：〒158-0083

東京都世田谷区奥沢6-33-14 第二シーランドビル3F

アクセス：東急東横線・大井町線「自由が丘駅」南口より徒歩6分

オープン日：2026年5月1日（金）

対象：大人のバレエ初心者、経験者、ブランクのある方

内容：大人向けバレエレッスン、入門クラス、初級クラス等

特徴：大人専門、基礎のみの解剖学とバレエ教授法に基づいたレッスン

運営：大人バレエアカデミー株式会社

■ 会社概要

会社名：大人バレエアカデミー株式会社

所在地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木221

代表者：代表取締役 猪野恵司

事業内容：大人専門バレエスタジオの運営、バレエレッスン、オンラインレッスン、教師育成、イベント企画運営

公式サイト：https://personalballet.com/academy/

■ 本件に関するお問い合わせ

大人バレエアカデミー株式会社

広報担当：猪野

お問い合わせ：info@otonaballetacademy.com

またはホームページ内問い合わせフォームから受け付けております。

https://personalballet.com/academy/contact