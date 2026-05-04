バレー界の二刀流！水町泰杜選手！「挑戦と体験がつながる」ビーチバレーボールフェス開催決定

株式会社ドリームマネージャー



株式会社ドリームマネージャーが運営するアスリート専門ファンクラブ『ASFAN（アスファン）』は、ファン参加型イベント「VAMOS BEACH FESTIVAL 2026」を開催いたします。

本企画は、バレーボール界で初めて「バレーボール（SVリーグ）」と「ビーチバレーボール」の2種目で活躍する二刀流プレイヤー・水町泰杜（みずまち たいと）選手をお迎えし、ファンがビーチバレーボールを体験できる機会を提供する、新しい形のスポーツイベントです。

イベントサムネイル

■ 開催概要

イベント名：VAMOS BEACH FESTIVAL 2026

開催日：2026年6月21日（日）

時間：10:00～16:00（※一部変更の可能性あり）

会場：有明親水海浜公園

住所：〒135-0063 東京都江東区有明1丁目（有明親水海浜公園）

主催：水町泰杜選手・株式会社ドリームマネージャー（ASFAN）

運営：ASFAN事務局

※開催時間は抽選結果によって異なりますため、ご注意ください。

■ イベント内容

【ASFANファン会員体験イベント】

対象：ASFANファン会員限定

■ 体験参加（48名限定）

ビーチバレーボール体験／経験者・未経験者ともに参加可能

・経験者の方 （24名限定）

水町選手との実践形式でのプレーや、技術的なアドバイスを受けられる機会をご用意しております。

【経験者の定義】

学生時代の部活動・クラブチーム・社会人チームなどで、バレーボール経験が1年以上ある方を対象といたします。

※あくまで目安となりますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。

・未経験者の方 （24名限定）

ビーチバレーボールの基本を体験し、水町選手との交流を通じて競技の楽しさを感じていただける内容をご用意しております。

※経験者・未経験者によって開始時間は異なります。

※抽選結果により、ご参加いただく時間が変更となる場合がございます。

※当日は余裕を持ったスケジュール確保をお願いいたします。

■ 観覧参加（15名限定）

観覧のみでのご参加が可能です。

水町選手のプレーを、より間近でご覧いただけるお席をご用意しております。

※観覧は第1部または第2部のいずれかでのご案内となります。お申し込み時にご希望の時間帯をご選択いただけますが、応募状況によりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 参加費

体験参加：10,000円／名

観覧参加：5,000円／名

■ 参加特典

イベント限定グッズ・水町選手との交流タイム

■ お申し込みのご案内

ASFANファン会員限定でメールにてお送りしております。

ファンクラブプロフィール

■ ASFANファンクラブとは？

アスリートの“今”と“想い”を、特別な体験とともに近くで感じられるファンクラブです。

■ ファンクラブでできること

・日々の想いや裏側コンテンツをチェック

・会員限定の写真・動画を閲覧

・イベント参加など特別な体験

■ こんな方におすすめ

・水町選手をもっと近くで応援したい

・プレー以外の魅力も知りたい

▶︎水町選手ファンクラブ

https://asfan.jp/athlete/detail/76

■ お申し込み～ご参加までの流れ

本イベントは事前申込・抽選制となっております。

お申し込みからご参加までの流れは以下の通りです。

１.お申し込み

期間：5月4日（月）～5月14日（木）12:00まで

専用フォームよりお申し込みください。

※応募多数の場合は抽選となります。

２.抽選結果のご連絡

日時：5月15日（金）12:00

お申し込み締切後、抽選結果をご登録いただいたメールアドレスにてご案内いたします。

※当選された方には、ご参加いただく時間帯もあわせてご連絡いたします。

※落選された方へのご案内はございませんのでご了承ください。

３.参加確定・ご案内

期日：5月28日（木）12:00まで

当選された方は、上記期日までに参加費のお振り込みをお願いいたします。

ご入金の確認が取れた方のみ、参加確定となります。

※事前決済が必須となります。

※期日までにご入金が確認できない場合は、自動的にキャンセルとなります。

なお、ご入金確認後、当日の詳細（集合時間・持ち物など）をご案内いたします。

４.イベント当日

開催日：6月21日（日）

ご案内した時間に会場へお越しください。

※イベントご参加日当日にASFANファン会員であることをご参加の条件としております。

水町泰杜選手■当日スケジュール

--第1部--

9:45 受付開始

10:00 第1部（経験者向け）開始

11:30 交流タイム

12:00 第1部終了

--第2部--

13:45 受付開始

14:00 第2部（未経験者向け）開始

15:30 交流タイム

16:00 第2部終了

※上記、スケジュールは変更する可能性がございます。

※変更のお知らせは、ご登録いただいてるメールアドレス宛にご連絡をさせていただきます。

■雨天時の対応

※雨天時の開催有無については、前日までにご案内いたします。

■イベントコンセプト

本イベントは「挑戦」と「体験」がつながる、ビーチバレーボールフェスをコンセプトとしています。参加者の皆さまには、ビーチバレーボールという新たな競技に触れる機会を通じて、“本気の挑戦”と“新しい体験”の両方を感じていただける内容となっています。また、これまでのように「観戦する」だけでなく、「実際に体験する」という新しい楽しみ方を提供します。

さらに、経験者の方にはトップアスリートとの実践を通じて競技理解を深める機会を、未経験者の方にはビーチバレーボールの楽しさを体感できる機会を提供します。とくにビーチバレーボールにおける砂浜でのプレーの難しさや、その面白さをたくさんの方に体験してもらうことを目的として企画されました。

また、水町選手のトップアスリートとしての実力と、人を惹きつける人間力の２つを体感できる場を創出します。

■水町泰杜選手について

水町泰杜選手

水町泰杜（みずまち・たいと）選手は、SVリーグに所属するアウトサイドヒッターであり、ビーチバレーボールとの“二刀流”に挑戦する注目の若手選手です。

2001年生まれ、熊本県出身。名門・鎮西高校では全国優勝を経験し、早稲田大学では主将として大学4冠達成に貢献。U-18日本代表としてアジア選手権MVPを獲得するなど、各年代で実績を残してきました。

大学卒業後はSVリーグでプレーする一方、ビーチバレーボールにも本格参入。2024-25シーズンにはSVリーグ最優秀新人賞を受賞し、2025年にはジャパンビーチバレーボールツアーで優勝を果たすなど、両競技で結果を残しています。現在は、インドアとビーチをシーズンごとに行き来する新たな競技スタイルを体現する存在として注目を集めています。

■開催の背景

これまでアスリートとファンは、「応援する側」と「応援される側」という一方向の関係が中心でした。しかし水町選手は、応援されるだけではなくファンと同じ時間を共有し、同じ体験を通じて価値を届けたいという強い想いを抱いています。

「同じコートに立つ」そして、「同じ時間を過ごす」

その体験を通じて、ビーチバレーボールの魅力をより深く伝えたいと考え、本イベントの開催に至りました。

水町泰杜選手

■水町泰杜選手 コメント

今回、ビーチバレーに取り組んで3シーズン目を迎える中で、自分自身の新たな挑戦として、

ファンの皆さんにビーチバレーを実際に体験していただける機会をつくりたいと考え、本イベントの開催を決めました。

砂の上でのプレーは、想像以上に難しさがある一方で、その分楽しさや奥深さも感じられる競技です。普段私たちがプレーしているビーチバレーに実際に触れていただき、その魅力を少しでも感じていただけるきっかけになれば嬉しいです。

ビーチバレーならではの面白さや難しさ、そして身体を動かす楽しさを感じていただきながら、1人でも多くの方にこの競技を知っていただき、将来的には試合会場にも足を運んでいただけるようなきっかけを届けたいと考えています。

■ASFANの取り組み

水町泰杜選手

ASFANは、アスリートとファンの関係性を育てる【アスリート専門ファンクラブ】です。

デジタルでの発信に加え、リアルな体験を掛け合わせた“アナデジ（アナログ×デジタル）”を通じて、

アスリートの魅力はもちろん、競技そのものの魅力をより深く知り、高めていくことができます。

今回のイベントは、その体験価値をより強く伝えるための取り組みとして企画されました。

ファンが応援するだけでなく、体験を通じて価値を感じ、アスリートとの距離が近づいていく。

本イベントは、その思想をリアルの場で体現する取り組みです。

ASFAN オリジナルTシャツ

■本イベントが生む価値

本イベントでは、ファンには体験の場を、そして水町選手には自身の価値を直接届ける場を提供します。また、イベントによって生まれた収益は水町選手の競技活動へと還元され、次の挑戦へとつながります。まさに「アスリートとファンの関係性を育てる」取り組みとなります。

■最後に

本イベントは、単なるスポーツイベントではありません。アスリートの価値を「応援されるもの」で終わらせるのではなく、「共に体験し、共に価値を創るもの」へと広げていく挑戦です。

水町選手とASFANは、本イベントを通じてアスリートとファンの新しい関係性を創出していきます。

この一日が、参加者一人ひとりにとって記憶に残る特別な体験となることを目指しています。

ASFAN・社旗

■お問い合わせ先

株式会社ドリームマネージャー

ASFAN事務局

担当：川野綾子

メール：info@asfan.jp

ASFAN HP：https://asfan.jp/(https://asfan.jp/)

水町選手ファンクラブ：https://asfan.jp/athlete/detail/76(https://asfan.jp/athlete/detail/76)