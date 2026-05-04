ＪリーグとKONAMIが共同開催するeスポーツ大会「eＪリーグ eFootball(TM) 2026シーズン」アビスパ福岡が初優勝を飾る

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（以下、Ｊリーグ）と株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料でPC、モバイル、家庭用ゲーム機で配信中の『eFootball(TM)』を競技タイトルとした公式eスポーツ大会「eＪリーグ eFootball(TM) 2026シーズン」の決勝大会を5月4日(月・祝)に東京・銀座で開催し、アビスパ福岡が初優勝したことをお知らせします。

「eＪリーグ eFootball(TM) 2026シーズン」は、ＪリーグとKONAMIが共同開催する『eFootball(TM)』ユーザーなら誰でも参加可能な、Ｊ１・Ｊ２の全40クラブの頂点を決める公式eスポーツ大会。決勝大会は、厳しい予選を勝ち上がった8クラブのトーナメント戦となり、モバイル部門・PlayStation(R)部門の代表選手1名がそれぞれ対戦。トータルスコアで優勝クラブを決定しました。

決勝戦では、アビスパ福岡と名古屋グランパスが激突。モバイル部門では、アビスパ福岡の重田 幸輝選手が前半40分に強烈なミドルシュートで先制し、後半55分もネットを揺らし、突き放しました。しかし、名古屋グランパスの八木 宏斗選手も後半63分に初得点を奪い、反撃の狼煙を上げると、81分にもゴールを決め、同点でPlayStation(R)部門へ繋げました。

続くPlayStation(R)部門では、アビスパ福岡の橋木 俊平選手が前半3分に先制。その後、互いに得点を重ね、名古屋グランパスの徳永 志音選手が意地をみせ、前半45分に同点に。勝負は第3戦のモバイル部門に持ち越されました。

最終戦では、重田 幸輝選手が前半7分に先制。名古屋グランパスが一時逆転するも、後半86分に重田選手が同点ゴールを決め、試合は延長戦へ突入。延長後半117分、重田選手が劇的な決勝ゴールを決め、アビスパ福岡が3-2で初優勝を果たしました。

見事、Ｊ1・Ｊ2全40クラブの頂点に輝いたアビスパ福岡の重田 幸輝選手、橋木 俊平選手は、『eFootball(TM)』世界No.1プレーヤーを決める「eFootball(TM) Championship 2026 World Finals」出場の座をかけた、「Regional FINALS」への出場権を獲得しました。

Ｊ1・Ｊ2全40クラブの頂点に次ぎ、「世界No.1プレーヤー」の称号を目指し、世界中の猛者たちと対戦する両選手にご注目ください。

また、2026年6月4日(木)に、Nintendo Switch(TM) 2 向けに初登場するサッカーゲーム『eFootball(TM) Kick-Off!』に、Ｊ1・Ｊ2全40クラブの搭載が決定しました。

『eFootball(TM) Kick-Off!』でＪリーグクラブを使用して、ひとりでも、みんなでもゴールの熱狂を体感しましょう！

「eＪリーグ eFootball(TM) 2026シーズン」 決勝大会アーカイブ：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RYgysZ0fs8E ]

初の「eＪリーグ」制覇を果たした重田 幸輝選手、橋木 俊平選手のコメント

重田 幸輝選手（モバイル部門）

ここまでのトーナメントが引き分けで勝ちきれない試合が続いていましたが、最後の最後で勝ち切ることができました。

ここまで連れてきてくれたのは橋木選手なので、最後は自分が決めきることができてよかったです。

橋木 俊平選手（PlayStation(R)部門）

ここまで引っ張ってきて、最後おいしいところを持っていかれて残念ですが優勝できて良かったです（笑）

危ない試合もありましたが、ふたりで協力してここまで来れて良かったです。

決勝大会トーナメント表

ひとりでも、みんなでも、ゴールの熱狂を――

6月4日(木)発売予定の『eFootball(TM) Kick-Off!』に

Ｊ1・Ｊ2の全40クラブが搭載決定！

2026年6月4日(木)に、Nintendo Switch(TM) 2 向けに初登場するサッカーゲーム『eFootball(TM) Kick-Off!』に、Ｊ1・Ｊ2全40クラブの搭載が決定しました。

自分のクラブチームを設立し、世界中の大会に参加することができる、オリジナルモード「ワールドツアー」や、通常よりも小さなコートでゴールの爽快感を体感できる6人制サッカーなど、様々なモードでＪ1・Ｊ2クラブが使用可能です。

お気に入りのＪリーグクラブを使用して、ひとりでも、みんなでもサッカーの熱狂を体感しましょう！

【eFootball(TM)】とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は10億を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、昨年7月に30周年を迎えました。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。

“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami

【eFootball(TM) Kick-Off!】とは

『eFootball(TM) Kick-Off!』は、「ウイニングイレブン」シリーズから進化した「eFootball(TM)」シリーズとして、初のNintendo Switch(TM) 2 向け新作サッカーゲームです。

自分だけの最強クラブを作り上げる「ワールドツアー」や、4年に一度のサッカーの祭典を追体験できる「インターナショナルカップ」、6人制のシンプルなサッカーが楽しめるモードなど、様々なゲームモードをお楽しみいただけます。

レベルに合わせた操作設定により、サッカーゲーム初心者の方でも簡単に操作することができ、誰でも手軽にサッカーゲームの楽しさを体験できます。

『eFootball(TM) Kick-Off!』公式サイト：https://www.konami.com/efootball/kick-off/jp/ja/

タイトル情報

タイトル：eFootball(TM)

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2025年8月14日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：

■家庭用版：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版：Windows、Steam(R)

■モバイル版：iOS、Android

権利表記：

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)J.LEAGUE

(C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

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タイトル：eFootball(TM) Kick-Off!

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

発売日：2026年6月4日

希望小売価格：パッケージ版・ダウンロード版：3,850円(税込)

CEROレーティング：A（全年齢対象）

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

権利表記：

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)J.LEAGUE

(C)Konami Digital Entertainment

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。