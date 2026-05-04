「カードゲーム祭2027」開催決定！―初の3日間開催決定！アナログゲームの祭典、次回も開催へ―

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2026年5月3日(日・祝)、5月4日(月・祝) 東京ビッグサイトにて「カードゲーム祭2026」を開催いたしました。

当日は、多くのカードゲームファンの皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

当日の総来場者数は23,652名にものぼり、対戦イベント、あそびかた教室、アナログゲーム出展エリア、フードエリア、オフィシャルストア、展示、メインステージなど、幅広いコンテンツを展開。

多くのファンの皆様にカードゲームの魅力を体験していただき、会場は終日熱気に包まれました。

ご来場いただいた皆様、そして開催にご協力いただいた関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

そしてこのたび、来年「カードゲーム祭2027」の開催が決定しました！

「カードゲーム祭2027」では、現在ではサービスを終了してしまった旧タイトルも含む、ブシロードがこれまで手がけてきたTCGタイトルそれぞれでイベントを実施予定！

さらにパワーアップしたコンテンツをご用意し、皆様にお楽しみいただけるイベントを目指してまいります。

続報は順次公式サイト・公式SNSにて発表予定ですので、ぜひご期待ください。

■カードゲーム祭とは

ブシロード関連TCGだけでなく、他社メーカーのTCGやボードゲーム、バトルホビーなどの様々なアナログゲームと出会える、アナログゲームの祭典。

カードゲームの大会やあそびかた教室、ステージ、物販、展示、フードまで1日中たっぷり遊べるイベントです。

「カードゲーム祭2026」特設サイト：https://bushiroad.com/cardgamefes2026

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