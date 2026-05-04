reGretGirl、 “柳屋あんず油”のCMソング「日常」を5/13(水)に配信リリース！

日本コロムビア株式会社

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlがDigital Single「日常」を2026年5月13日(水)にリリースすることを発表した。

新曲「日常」は、”柳屋あんず油”のCMソングとして書き下ろした楽曲。昨年の「エバーソング」に引き続き、2年連続でのタイアップとなる。

本楽曲は、誰もが過ごす当たり前の日々の中に潜む、温かな愛情をすくい上げたバラードソング。日常にこそ存在する大切な瞬間を切り取った等身大のメッセージと、壮大かつ心に寄り添う温かみのあるサウンドが融合した一曲に仕上がっている。

日常という名の永遠を歌う本作は、聴く者それぞれの「大切な日常」を鮮やかに彩り、何気ない今日を、かけがえのない宝物へと変えてくれる。

リリースに先駆けて、5月5日(火)24:00～放送されるZIP-FM「NONSTOPCALLING」内にて、本楽曲の初オンエアが決定した。リリースより一足早く新曲をフルサイズで聴くことができる機会となるので、こちらも合わせてチェックして欲しい。

【番組概要】

ZIP-FM「NONSTOP CALLING」

◎放送日時：毎週火曜日 24:00-25:00

◎番組HP： https://zip-fm.co.jp/programs/bf08c36e-b48f-4b1d-acda-a9c6ce547419

◎番組X(旧:Twitter)： https://x.com/NONSTOP_CALLING

reGretGirlは7月より東名阪クアトロワンマン「忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"」を開催。

さらに9月からはワンマンツアー「reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"」を開催する。

チケット詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしよう。

今後も様々な活動を行うので、ぜひ彼らに注目して欲しい。

【CM情報】

あんず油 青春図書館篇（15秒）

https://youtu.be/cTtD2qcZzwA

あんず油 青春すれ違い篇（15秒）

https://youtu.be/AMKu4de3fcg

【リリース情報】

○Digital Single

「日常」

■配信日：2026/5/13(水)

【ライブ情報】

＜忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"＞

2026年7月31日(金) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月14日(金) 大阪 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月20日(木) 東京 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

〇チケット先行販売

一般発売(先着)

URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666280

価格：\4,500 (税込/ドリンク代別)

＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"＞

2026年9月19日(土) 愛媛 松山サロンキティ

OPEN 17:30/START 18:00

2026年9月20日(日) 香川 高松DiME

OPEN 17:00/START 17:30

2026年10月25日(日) 栃木 HEAVEN'S ROCK 宇都宮VJ-2

OPEN 17:00/START 17:30

2026年11月1日(日) 広島 広島Live space Reed

OPEN 17:00/START 17:30

2026年11月3日(祝火) 大分 大分DRUM Be-0

OPEN 17:00/START 17:30

2026年11月7日(土) 宮城 仙台Rensa

OPEN 17:15/START 18:00

2026年11月12日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24

OPEN 17:45/START 18:30

2026年11月14日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE

OPEN 17:30/START 18:00

2026年11月23日(祝月) 岡山 岡山IMAGE

OPEN 17:00/START 17:30

2026年12月12日(土) 長野 長野CLUB JUNK BOX

OPEN 17:30/START 18:00

2026年12月13日(日) 石川 金沢EIGHT HALL

OPEN 16:45/START 17:30

2026年12月20日(日) 福岡 福岡DRUM LOGOS

OPEN 16:45/START 17:30

2027年2月20日(土) 東京 Spotify O-EAST

OPEN 17:00/START 18:00

2027年2月23日(祝火) 愛知 名古屋DIAMOND HALL

OPEN 16:30/START 17:30

2027年2月27日(土) 大阪 GORILLA HALL OSAKA

OPEN 17:00/START 18:00

〇チケット情報

オフィシャル抽選最速先行

受付期間：4月24(金) 19:00～5/6(水)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/regretgirl-oneman-2627/

通常価格：\4,800 (税込/ドリンク代別)

【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』で日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2025年で結成10周年を迎え、Major 3rd Full Album『LOVESR』をリリース。同アルバム収録の「エバーソング」は“柳屋あんず油”のCMソングに起用された。同年に自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025“for LOVERS」を開催した。

2026年４月からはTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニングテーマを担当する。

幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、あらゆる人々の心に寄り添い続けるだろう。

■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

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■reGretGirl Official Instagram

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■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/