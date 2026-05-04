トンツカタン森本のPodcast番組イベントにラランド・ニシダがゲスト出演！配信も決定！「実家とは何か」を考えるイベントに？

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオPodcastで配信中の番組「トンツカタン森本のMC休止中」が、初の番組イベントを開催します。「トンツカタン森本のMC稼働中 vol.１ ～あなたにとって実家とは何ですか？～」と題し、5月26日（火）に東京・野方区民ホールで実施します。また、ゲストにラランド・ニシダが出演することが決定。

「トンツカタン森本のMC休止中」は、ABCラジオPodcastで毎週月曜日20時に配信中の番組です。テレビやライブなどのMCとして活躍するトンツカタン森本が、MCのスイッチをオフにして、ひとりのお笑い芸人としてラジオを楽しみます。番組では、森本の同期であるとりやま生配信がMCを担当。

初の番組イベントとなる今回は、ラランド・ニシダをゲストに迎え、「実家」をテーマにした特別企画を実施します。36歳・既婚者でありながら実家で暮らし続けているとりやま生配信と、実家を出入り禁止になり、実家を忌み嫌っているニシダという対照的な2人を軸に、「実家とは何か」を問いかけます。

そのほか、森本ととりやま生配信によるトークパートや、番組内コーナーのスペシャル版をお送りします。さらに、イベント中にはもうひとつの見どころも用意しています。

チケットの一般発売（先着順）は、5月7日（木）18時より「TIGET」にてスタートします。

また、アーカイブ配信チケットを5月7日（木）18時より「ZAIKO」にて販売することも決定しました。アーカイブ配信は、5月27日（水）19時から6月10日（水）23時59分まで視聴可能です。

イベント名：「トンツカタン森本のMC稼働中 vol.１ ～あなたにとって実家とは何ですか？～」

日時：5月26日（火） 18:30開場 19:00開演

会場：東京・野方区民ホール

会場チケット：「TIGET」で一般発売が5月7日（木）18時に開始（料金は4000円＋手数料）

配信チケット：「ZAIKO」で5月7日（木）18時より販売（料金は2000円＋手数料）

配信期間：5月27日（水）19時から6月10日（水）23時59分まで視聴可能

出演者：トンツカタン森本 / とりやま生配信 / ラランド・ニシダ