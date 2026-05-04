MoN Takanawa: The Museum of Narratives、ユネスコによる世界的な建築賞「ベルサイユ賞」「世界で最も美しいミュージアム 2026」リストに選出

一般財団法人JR東日本文化創造財団

「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ: ザ ミュージアム オブ ナラティブズ）」（東京都港区、運営：一般財団法人JR東日本文化創造財団）は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）による世界的建築賞「Prix Versailles（ベルサイユ賞）」の「The World's Most Beautiful Museums 2026（世界で最も美しいミュージアム 2026）」リストの一つに選出されました。日本のミュージアムの選出は、2024年の下瀬美術館（広島県大竹市）に続く2館目となります。

Photo: Yasuyuki TAKAKI

ベルサイユ賞は2015年にユネスコ本部にて創設された、世界各地の優れた現代建築プロジェクトを顕彰する世界的な建築賞です。審査においては革新性や創造性に加え、地域遺産の反映、生態系への配慮、社会的交流と参加の価値など国連が重視する要素を評価する「インテリジェント・サステナビリティ」の原則に基づいています。単なる造形美にとどまらず、建築が環境・社会・文化に与える影響を含めて評価される点が特徴です。MoN Takanawaは、ミュージアム部門において選出されました。

2026年3月28日に開館したMoN Takanawaは、日本の鉄道発祥の地・高輪に作られた国内最大級の新たな街「TAKANAWA GATEWAY CITY」における文化創造・発信の拠点として、「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに掲げています。緑豊かな螺旋状のフォルムが外観から流麗な内部空間へと続き、現代都市における美術館のあり方を再定義します。

今回の選出に際して、以下のコメントが寄せられています。

■外装設計：建築家 隈 研吾 氏

都市の中にひとつの緑の丘を作ろうと考えました。その丘のスロープは、建物の内外を自由に行き来しながら、アートとパフォーマンスと情報の間を自由に行き来し、今までのミュージアムでは絶対に得られなかったような「自由」を獲得するのです。これは、都市に緑を復活させる試みであるだけではなく、都市に自由を復活する挑戦です。

■内装設計：品川開発プロジェクト（第I期）設計共同企業体（JR東日本建築設計・JR東日本コンサルタンツ・日本設計・日建設計）

MoN Takanawaは多様な文化体験と人々の交流が生まれる、街に開かれたミュージアムです。

開放的な吹抜け空間を、段差のある床とスロープにより緩やかに連続する立体構成とすることで、来館者が活動を横断的に体験できる建築を実現しました。これまでにないミュージアムを創りたいという想いをもつ関係者との対話を重ね、この場を実現できたことに感謝します。

■世界ベルサイユ賞機構 事務総長 Jerôme Gouadain氏 ※和訳

第12回ベルサイユ賞の幕開けにあたり、MoN Takanawa はその建築コンセプトで、世界の新設ミュージアムの中でひときわ存在感を放っています。この卓越した文化コンソーシアムが都市に溶け込む様は、サステナブルな建築の実現における野心的かつ深くインスピレーションを与える好例として、東京に新たな可能性を示しています。

「世界で最も美しいミュージアム 2026」リスト

「世界で最も美しいミュージアム 2026」には、MoN Takanawaを含む世界7施設が選出されており、最優秀賞、内装特別賞、外装特別賞は、2026年末に開催される授賞式にて発表予定です。

■伝統からマンガ、音楽、宇宙まで。文化の実験的ミュージアム MoN Takanawa: The Museum of Narrativesについて

- Zayed National Museum（アラブ首長国連邦、アブダビ）- Science & Technology Museum （中国、深セン）- Xuelei Fragrance Museum （中国、広州）- MoN Takanawa: The Museum of Narratives（日本、東京）- Lost Shtetl Museum （リトアニア、シェドゥヴァ）- National Medal of Honor Museum（アメリカ合衆国、アーリントン）- Islamic Civilization Center （ウズベキスタン、タシケント）

The Museum of Narratives の頭文字「MoN」には、新たな自分と出会う新しい世界への「門」、そして、未来を考え創造するための「問(問い)」の２つの意味が込められています。

Photo: Yasuyuki TAKAKIPhoto: Yasuyuki TAKAKI

公式ウェブサイト：https://montakanawa.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/montakanawa/ （@montakanawa）

今後の詳細情報は、公式ウェブサイトおよびSNSを通じて順次発信いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151586/table/23_1_2e2a04606f67dfddb85ab0eb114ed7c7.jpg?v=202605050951 ]

■一般財団法人JR東日本文化創造財団について

当財団は「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の企画運営を通して、日本の文化創造に貢献するための組織として2022年4月1日に設立されました。「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに、これまで育まれてきた伝統や文化に現代の価値観やテクノロジーを融合させ、より広い時間軸と国内外のパートナーとともに国際的な共創、交流、発信を行っていきます。

※「MoN」、「MoN Takanawa」並びに「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、一般財団法人JR東日本文化創造財団の登録商標です。