株式会社オフィス清家 BOOKSが手がけた、SNS上で大きな話題となった出版オーディション。その優勝者であるおかば先生の書籍が、2026年5月9日に発売されます。 本書は、「無一文・子連れ離婚」という極限状態からスタートし、SNSと技術のみで人生を切り拓いた一人の女性のリアルを描いた一冊です。

◾️“キラキラじゃない成功”が共感を呼ぶ理由

SNSで活躍するインフルエンサーの多くが華やかな側面を見せる中、おかば先生の歩みは対照的です。 ・30歳、全財産ゼロで離婚 ・2歳の娘を抱えたシングルマザー ・昼はサロンワーク、夜はSNS制作 ・完全独学でフォロワー45万人へ

泥臭く積み上げてきたリアルな過程こそが、多くの共感を集め、支持を広げてきました。

◾️SNS時代の“再現性ある戦略”を公開

本書では、単なる成功体験ではなく、実践可能なノウハウが具体的に語られています。

・再生数200回から伸ばした分析思考 ・フォロワーを“ファン”に変える設計 ・承認欲求を捨てる発信戦略 ・リアルとSNSを繋ぐ導線設計 データをもとに改善を繰り返してきた実体験は、これからSNSを活用したい個人・事業者にとって実用性の高い内容となっています。

◾️なぜ今、この書籍なのか

現代は「個の発信」がそのまま価値になる時代です。 一方で多くの人が ・何を発信すればいいかわからない ・継続できない ・結果が出ない という壁に直面しています。 本書は、その壁を乗り越えるための“現実的な突破口”を提示します。

◾️書籍詳細・購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQKXHJP

◾️オフィス清家BOOKSの強み

本書は、株式会社オフィス清家BOOKSによる出版プロジェクトとして制作されました。 同社はこれまでに、無名の個人を“話題になる著者”へと導いてきた実績を持ち、 ・企画設計 ・原稿制作（話すだけで書籍化） ・編集 ・デザイン ・出版申請 ・PR戦略 までを一貫して提供しています。 “眠っている才能を世に出す”というコンセプトのもと、SNS時代に最適化された出版プロデュースを強みとしています。

◾️編集部コメント

「おかば先生は“成功している人”ではなく、“人生を変えてきた人”です。泥臭く、逃げず、自分の力で積み上げてきたその過程には、再現性と説得力があります。この一冊が、次に人生を変える人のきっかけになると確信しています。」

◾️書籍概要

タイトル：女性革命 著者：おかば先生 発売日：2026年5月9日 内容：SNS発信・女性の自立・キャリア構築

◾️会社概要

会社名：株式会社オフィス清家 BOOKS 所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 事業内容：電子書籍出版・PR支援

https://www.office-seika.jp/books/

◾️本件に関するお問い合わせ

株式会社オフィス清家 BOOKS 広報担当：渡辺 蒼大 03-5789-5341 watanabe@office-seika.jp