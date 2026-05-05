【開催内容】zired 九星気学5月運勢ランキング 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【開催場所】占いサイトzired TOP（https://zired.net）から 【参加方法】特設ページを閲覧

2026年5月4日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『九星気学で占う5月運勢ランキング』を無料配信。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。 利用者は、東洋占術として歴史的に古くから活用されてきた占術「九星気学」を用いて算出した「2026年5月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、月間での流れ、より良い行動パターンなどの様々な助言を含めた鑑定文を視聴することができます。 なお、九星気学5月運勢ランキング企画は、PCやスマホ、タブレットなどあらゆるデバイスから閲覧可能で、一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

月間300万PVを超える占いメディア『zired（ジレット）』

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。 なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。

九星気学とは？

生年月日の九星、干支、五行からなる占い方法を九星気学と呼び、主に引っ越しや旅行先の吉凶方位を調べる際に使われます。 とても古い歴史を持つ九星気学、実は数ある占術の中でも的中率が高い占いだと言われています。 西洋の「双子座」や「乙女座」といった星座占いと同様に大まかに九星（9つ）の精気に分類されます。 ▶︎九星気学とは？調べ方 https://zired.net/category/%e5%8d%a0%e8%a1%93/kyusei/

九星気学では旧暦のため『5月5日』から新しい月となる

旧暦を参考とする九星気学では、5月5日から新しい月がはじまります。当然運勢も、この日を境にトレンドが変化していくのです。なお、5月のくくりは（2026年5月5日～2026年6月4日）までがひとくくり。運勢も今後、この旧暦での1ヶ月単位で見ていく必要があるんです。 本ランキングでも、旧暦を基準とした運勢鑑定を採用していますので、そのつもりでチェックしてみてくださいね。

自分がどの九星か分からない人は生年月日でチェック！

その人がどの九星に該当するのかは、生年月日で分かります。 ですが複雑で少し時間がかかる計算をしなければなりません。もし、自分がどの星の持ち主か分からない方は、特設ページのなかにある計算機を使うと良いでしょう。 生年月日を選択するだけで5秒程度で判定することが可能です。 https://zired.net 上記から九星気学運勢ランキング特設ページへどうぞ。こんな簡単ツールを用意しています。

今月の運勢を発表

9位：一白水星

年の後半に備えて、心と体の状態を整えましょう。 新しいことに着手するより、振り返りやルーティンに力を注いで正解。無駄や無理を削ぎ落し、よい運気を取り入れることにつながります。 職場ならばいらない書類や、古い担当者の名刺を処分すると良いでしょう。 自宅でも、断捨離をするのがおすすめです。プライベートで会う人も必要最低限にすると、本当に付き合い続けたい人が、明確になってくるでしょう。 気持ちを切り替えたい時は、西や南東の神社やお寺にお参りを。この方位の書店で、お金や掃除に関する本を買うのもおすすめです。

8位：五黄土星

前に進むよりも、現況の見直しをしたい時期。ステップアップのために、あらゆる面を見直しましょう。 例えば恋愛ならば、相手や自分の気持ちを見直す。親や兄弟に恋人の意見を聞く。出会い募集中ならば、理想像の見直しに時間をかける。こういった行動がおすすめです。 仕事面でも新たな提案をしたり、何かに応募したりすることは見送って。今あるものもを見直し、足りない部分を補強する方法を考えましょう。 吉方位は西・南西・西北西。北東も悪くありません。この方位の神社やお寺にお参りして、心を落ち着けることが、運の底上げに役立ちます。

7位：八白土星

未知の考え方に触れたり、新たなやり方を身に着けるチャンス。戸惑うことが起きたり、困難に出会ったら、周りの人に相談し、案をもらいましょう。 恋愛面も独断とノリで動くより、周りに相談しながら少しずつ前進を図って。特に「相手に気の毒かな」という理由で、交際を始めるのはやめておきましょう。 素直な気持ちをさらけ出せる人との付き合いを重んじ、誠実な振る舞いを心掛けて。カップルさんも同様です。 吉方位は西北西。神社にお参りをしたり、ハイキングをすると、運を補強します。また、不用品を売りに出し、お金に換えるのも良いでしょう。

6位：二黒土星

二黒土星さんらしさが輝く時。何事も「普段通り・自分らしく」を意識しましょう。 困っている人を助ける、職場や家を掃除する。1つ1つの作業を丁寧にこなす。こういった、二黒土星さんにとっては「当然」の行動が、本格的な夏に入ってからの、飛躍の足掛かりになります。 恋愛面や人間関係も同様。普段通り、周りに気遣いを見せることが、良い展開を呼び込みます。シングルの方は、意中の人や周りの人の世話を、こまめに焼いてあげましょう。 息抜きは、西か西北西の飲食店でしてみて。野菜・豆類を多めに食べるのがラッキーアクションです。

5位：七赤金星

素晴らしい出会いに恵まれる気配。恋愛面に限りません。「世の中にこんな人がいたのか！」と驚くような人と出会い、そのご縁で活躍の場が増える可能性もあります。 カップルさんならば、一緒にイベントに出掛けるのが正解。ぐっと距離が縮まるはずです。 出掛けるためのお金は、惜しまないで。アクセサリーの新調もおすすめです。 仕事はダブルチェックを習慣づけて。特に数字に強い人を味方につけると、スムーズに仕事が終われます。 出掛ける先は、北東か西北西から探すとさらにラッキー。オレンジを使ったカクテルが、パワーと洞察力をくれます。

4位：六白金星

良い流れのやってくる月です。「良いな」と思うお誘いには積極的に乗りましょう。職場ならば昇進や異動のお誘い、プライベートならば恋のお誘いも、友人からのお誘いも増える見込みです。 六白金星さんが、自分の気持ちに忠実になるほど、良い結果や流れをさらに引き寄せるはず。また、仕事等のやるべきことは早く片づけると、流れに乗りやすくなります。 さらに、協調性を大切にして。何事もチームワークで進めると、結果を出しやすくなるでしょう。 吉方位は西。南西か北東でもOKです。乳製品を使ったモーニングが、さらに運気を高めます。

3位：三碧木星

持ち前の行動力が生きる月。「やってみたい！」と思ったら、迷わず立候補したり、行動に移すと良いでしょう。収入、スキルアップにつながります。 仲間と、こまめなリスクマネジメントを行うと、スムーズに物事を進められるでしょう。 恋愛面でも、積極的に動いて正解。出会いが欲しいならばピンと来るスポットに出掛けて。カップルさんは、結婚式や新居の計画を立てる等、共同作業にツキがあります。 出掛けるならば、南東がおすすめ。集まりやデートの際には、唐揚げにレモンを添えて食べたり、レモネードを飲むとラッキーアクションになります。

2位：九紫火星

ここまでの結果が出る時期。長期的に頑張ってきた方には、うれしい出来事がやって来るでしょう。 キャリアアップしたり、基本給がアップする可能性もあります。 運を高止まりさせるためには、静かで謙虚な姿勢を貫くこと。また、周りへのお礼はきちんとし、チームで行動することを意識しましょう。 恋愛面や対人運は活発になる見込み。初対面の人には近づきすぎず、本当に良い人か見極める時間をとりましょう。カップルさんは結婚に向けた話が出る気配。 吉方位は東と北東。神社やお寺にお参りをし、屋外で食事をとると良い運を招きこみます。

1位：四緑木星

あらゆる場面で、チャンスに恵まれやすい月。 仕事では、コンペを勝ち抜いたり、成績トップに踊り出せる可能性があります。恋愛も、あっという間にカップル成立する等、うれしいハプニングの起きやすい時期です。 カップルさんも、いきなりお相手から結婚を切り出される等、うれしい展開がある気配。素直な気持ちで接し、縁を深めましょう。 周りの人を大切にすることが、さらなる運気アップのコツ。気の合う人、相談相手になってくれる人等は、とにかく大切にして。 東で食事をおごったり、感謝を伝えるプレゼントを買ったりすると良いでしょう。

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