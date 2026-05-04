TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」最新情報！2026年7月2日(木)23時より放送開始！初回は3話一挙放送！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、5月4日(月・祝)に『GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026』にて発表した、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送開始日時と初回3話一挙放送が決定したことをお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただきますようお願い申し上げます。

TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」7月2日(木)23時より放送！初回は3話一挙放送！

2026年7月2日(木)23時より、TOKYO MX他にてTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を開始することを発表いたしました。

初回放送となる2026年7月2日(木)には、#1～#3を一挙に放送いたします。

公式サイトURL：https://anime.bang-dream.com/yumemita/

※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。

(C)︎BanG Dream! Project

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BanG Dream! Project