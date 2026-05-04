【広島／世羅】園内ライトアップの日程を追加します　ふじとルピナスまつり《せらふじ園》

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株式会社 世羅高原農場



せらふじ園で開催中の「ふじとルピナスまつり」が見ごろを迎えています。ライトアップの日程を追加し、5月6日（木祝）・9日（土）・10日（日）もライトアップを行います。昼間の柔らかな印象から一転、夜に映える艶やかなふじとルピナスの花園をお楽しみください。



今後のライトアップ日程

【開催日】2026年5月4日（月祝）・5日（火祝）・6日（水祝）・9日（土）・10日（日）


【時間】18:00～20:30（最終入園20：00)


【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円
【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）




2025年の様子

2025年の様子

2025年の様子

2025年の様子


開花状況は公式サイトやInstagramで更新していますので、ご来園の参考にあわせてご確認ください。



ふじとルピナスまつり公式サイト(https://sera.ne.jp/sf/fuji/)


せらふじ園公式Instagram(https://www.instagram.com/serafujipark/)



ふじとルピナスまつり



2025年の「ふじとルピナスまつり」の様子

せらふじ園では30,000平方メートル の花園に約1,000本のふじと「昇り藤」の別名をもつルピナス13,000株が咲き広がります。




イベント概要

【期間】2026年4月25日（土）～5月31日（日）


【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)


【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。
【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）