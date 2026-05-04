内閣府「孤独・孤立対策月間（5月）」ぷらっとばーす「たいけんステージ」にて 世界をつなぐオンラインイベント「ライブウォーク」を計8回開催

特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

発行日

令和8年5月4日（2026年5月4日）

発行者

特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

報道関係者 各位

障害・病気・高齢・介護などで外出困難な方々、また孤独・孤立に悩む方々にライブで景色と会話による癒しを提供する特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク（所在地：東京都文京区、代表理事：ジョン・バテリル、永堀典子）は、2026年5月6日（水）から11日（月）まで開催される内閣府主催「孤独・孤立対策月間」関連イベント、ぷらっとばーす「たいけんステージ」において、全8回の「ライブウォーク」を提供する予定です。

ぷらっとばーす「たいけんステージ」でのライブウォークイメージ

本プログラムでは、日本国内の美しいスポットをはじめ、「アフリカの暖かい心」と称されるマラウイ、タイの山頂にある青い屋根がアクセントの寺院ワット・パー・プーコンなど、８回のオンライン中継で現地の風景と人々の交流を体験いただけます。現地プレゼンターとのリアルタイムなコミュニケーションを通じて、「離れていても、つながりを感じられる」体験を提供します。イベントはどなたでも参加できYouTubeで視聴できます。 イベントの詳細と申し込み、プレゼンターの横顔、スタッフ紹介などは当会HPにて紹介されています。 https://www.virtualphotowalks.org

イベント概要

名称

バーチャルフォトウォーク「ライブウォーク」in ぷらっとばーす「たいけんステージ」

開催期間

2026年5月6日（水）～ 5月11日（月）

回数

全8回

内容

第一回目 5/6（水、祝） 10:30 ~ 11:30 六義園

第二回目 5/6 （水、祝） 15:00 ~ 16:00 プラサート・バン・パンナ（タイ）

第三回目 5/7 （木） 11:00 ~ 12:00 定山渓の鯉のぼり

第四回目 5/8（金）13:00 ~ 14:00 豪徳寺

第五回目 5/8（金）15:00 ~ 16:00 ワット・パー・プーコン（タイ）

第六回目 5/9（土）18:00 ~ 19:00 ブランタイヤ市街地（マラウイ）

第七回目 5/10（日）11:00 ~ 12:00 滝上芝桜公園

第八回目 5/10（日）（最終回）16:00 ~ 17:00 湯布院

参加資格

どなたでも参加可能

主催

特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

協賛企業の募集について

また、本イベントを一口２万円の協力金にてともに盛り上げてくださる協賛企業を募集しております。本取り組みは、社会的課題の解決に向けた企業姿勢を広く発信できる、社会的意義の高いプロジェクトです。

ご協賛いただいた企業様には、以下の特典をご用意しております。

・ 当法人のイベント特集ページでの企業紹介

・ イベント配信中、プレゼンターが企業ロゴパッチを着用

・ 広告素材（画像・映像等）でのご紹介（希望に応じて）

世界と日本をつなぐこの取り組みを通して、社会的孤立の解消と心のつながりづくりを共に応援していただけますと幸いです。