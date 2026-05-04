大阪開催は4回目。ピーロート・ジャパン主催の人気ワインイベント

ピーロート・ジャパン株式会社

ワイン輸入会社のピーロート・ジャパン株式会社（東京都港区港南2-13-31、代表取締役社長兼CEO：アントニー・グルメル）は、世界中からワイン生産者を大阪に招き、5月29日（金）から6月1日（月）まで日本最大級のワインイベント「ピーロート ザ・エクスペリエンス 2026 大阪」を開催します。

会場はアクセス抜群のウェスティンホテル大阪

ピーロート・ジャパンが長年築いてきた各国の生産者たちとの協力関係に支えられ、2016年から毎年催している話題のワインイベントです。大阪での開催は2023年からスタートして、今年で4回目を迎えます。会場は昨年と同じく、大阪駅から徒歩7分、 梅田駅から徒歩9分とアクセス抜群の格式高いウェスティンホテル大阪。

2025年の開催時には過去最高の2,500人以上が来場し、年々グレードアップするワインイベントとして注目を浴びています。今回は5月30日（土）、31日（日）、6月1日（月）にテイスティング、5月29日（金）にガラ・ディナーを催します。

ワイングラスを持って世界旅行へ

テイスティングのメイン会場は、ホテルの美しい日本庭園に面した「花梨の間」。より多くの人にワインの魅力を知ってもらうため、ピーロート・ジャパンはゆったりとくつろいでワインが試飲できる広い場所を選びました。

36のワイン生産者が約150種のワインを紹介する予定です。フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、オーストリア、アメリカ、チリ、アルゼンチン、ニュージーランドなど各国の銘醸ワインがずらりと並んで、来場者はワインの世界旅行を愉しむことができます。

各回90分の交代制

テイスティングは事前予約が必要で、5月30日（土）、31日（日）と6月1日（月）の3日間、11時から20時まで行われます。参加ルールはとてもシンプルで、各回90分の入れ替え制。60分がテイスティングタイム、30分が気に入ったワインを購入できるショッピングタイム。会場内のブースは地域ごとに配置されているので、自分好みのワインを見つけやすいレイアウトになっています。入場時間は以下のとおりです。

１.11:00～12:30 ※完全予約制

２.12:30～14:00 ※完全予約制

３.14:00～15:30 ※完全予約制

４.15:30～17:00 ※完全予約制

５.17:00～18:30 ※完全予約制

６.18:30～20:00 ※完全予約制

さらに、来場者の中から抽選で1名様にワインセラーがプレゼントされるロッタリーも予定しています。会場に足を運んで、素敵なワインセラーを引き当ててみませんか。

生産者と同席できるガラ・ディナー

イベントのもう一つの目玉が、生産者と同じテーブルに着席して、一緒にワインと食事が愉しめるガラ・ディナーです。ディナー会場は、重厚感がありながら繊細な雰囲気を醸す、ヨーロッパの宮殿のような内装の宴会場「ソノーラ」。

5月29日（金）の夜、この日のために大阪に集まった各国の生産者たちと語り合いながら、生産者自らが紹介するワインと、ワインに合わせた特別コース料理を味わうことができます。一流アーティストによるパフォーマンスも、ディナーに華を添えます。

食の都・大阪で貴重なワイン体験を

ピーロート ザ・エクスペリエンスは、2016年の初開催以来多くのワインファンに親しまれ、アジア最大級のワインイベントへと成長しました。何よりも生産者たちと直接交流できるのが魅力で、プロや愛好家だけでなく、ワイン初心者にも貴重なワイン体験を提供する場として好評を博しています。

大阪は、昔から全国の米や食材が集められた「天下の台所」として知られ、豊かな食文化を育んできました。ワインの試飲会を催すのにふさわしい場所だと言えます。食の都・大阪で、貴方の好みに合うワインを探してみませんか。

ピーロート・ザ・エクスペリエンス 2026 大阪

日時：2026年5月29 日（金 ）～6月1日（月）

※5月29日（金）は、ガラ・ディナーのみの開催

会場：ウェスティンホテル大阪

テイスティング各回の入場券は下記URLまたはQRコードよりアクセスしてご購入ください。

https://www.pieroth.jp/pieroth-the-experience/events

その他のお問合せ

ピーロート・ジャパン株式会社

平日：03-3458-4455 受付時間：9時～18時

土日祝日は下記メールアドレスへ

メール：event@pieroth.jp

ピーロート・ジャパン株式会社について

ピーロート・ジャパンは1969年の創業以来60年近く、世界中から厳選したワインを調達、輸入、保管、販売してきました。一般消費者のほか飲食店やホテル、デパートへの販路も展開しています。気軽に楽しめるデイリーワインから有名シャトーの最高級ワインまで、世界22カ国から約2,000種類の品揃えを誇ります。

企業名：ピーロート・ジャパン株式会社

所在地：東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル

代表取締役社長兼CEO：アントニー・グルメル

事業内容：ワインの輸入・販売

会社URL：https://pieroth.co.jp