【鹿島アントラーズ】5/23（土）FC東京戦で「JVCケンウッド マッチで感動を！」開催！豪華オーディオ製品が当たるハーフタイム抽選会や限定フォトスポットが登場

株式会社鹿島アントラーズFC

2026年5月23日（土）に開催される明治安田J1リーグ 第18節 FC東京戦（17:30キックオフ／メルカリスタジアム）において、クラブパートナーである株式会社JVCケンウッドの協力のもと、「JVCケンウッド マッチで感動を！」を開催いたします。

各イベントの詳細については、「観戦ガイド(https://www.antlers.co.jp/pages/mdp-26-sp052843)」にてお知らせいたします。

対象試合

5月23日（土）17:30キックオフ（14:30開場予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第18節 FC東京戦

※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。

会場

メルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）

■イベント実施概要

1. 観戦の記憶を1枚に。「当日限定オリジナルフォトスポット」

スタジアム場外に、本イベントを記念した1日限りの特設フォトスポットを設置します。

家族や友人との思い出づくりに、またSNSでのシェアに最適な、ファン・サポーター必見のスポットです。

※デザインは変更となる可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。

■ 実施時間

13:30～17:30 (開場1時間前～試合開始前まで)

■ 実施場所

スタジアム場外NIPPON STEELゲート側広場

2. 憧れのオーディオ製品をその手に！「ハーフタイム抽選会」

ハーフタイムには、大型ビジョンにてKENWOOD製ヘッドセットやVictor製ワイヤレススピーカーなどが当たる抽選会を実施いたします。豪華賞品をゲットするチャンスです。

ハーフタイムには、大型ビジョンを使用した参加型抽選会を実施いたします。

ご自身の席でフラッグやタオルマフラーを掲げてアピールしていただいた方の中から、JVCケンウッドの人気製品をプレゼント。豪華賞品をゲットするチャンスです。

■ 賞品

・KENWOOD ：コンパクトHi-Fi システム LCA-10 1名様

・KENWOOD：ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T 1名様

・Victor：ワイヤレスイヤホン HA-NP1T-W 1名様

・Victor：ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT 1名様



■ 参加方法

場内カメラを使用した事前エントリーにご参加いただいた方が対象となります。

事前エントリーは16:10ごろに実施いたします。ご自身の席にご着席いただき、大型ビジョンに映るカメラに向かって大きく手を振ったり、タオルマフラーやフラッグを使ってアピールをしてください。



ハーフタイムに大型ビジョンで、事前エントリー対象者の中から当選者を発表します。

【当選賞品の引換について】

■ 場所

スタジアム場内2階メインスタンド側コンコース・ファンクラブブース



■時間

試合終了～試合終了30分後

FC東京戦のチケットは「鹿チケ」で！ :https://www.jleague-ticket.jp/club/ka/