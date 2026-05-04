【鹿島アントラーズ】5/23（土）FC東京戦で「JVCケンウッド マッチで感動を！」開催！豪華オーディオ製品が当たるハーフタイム抽選会や限定フォトスポットが登場
2026年5月23日（土）に開催される明治安田J1リーグ 第18節 FC東京戦（17:30キックオフ／メルカリスタジアム）において、クラブパートナーである株式会社JVCケンウッドの協力のもと、「JVCケンウッド マッチで感動を！」を開催いたします。
各イベントの詳細については、「観戦ガイド(https://www.antlers.co.jp/pages/mdp-26-sp052843)」にてお知らせいたします。
対象試合
5月23日（土）17:30キックオフ（14:30開場予定）
明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第18節 FC東京戦
※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。
会場
メルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）
■イベント実施概要
1. 観戦の記憶を1枚に。「当日限定オリジナルフォトスポット」
スタジアム場外に、本イベントを記念した1日限りの特設フォトスポットを設置します。
家族や友人との思い出づくりに、またSNSでのシェアに最適な、ファン・サポーター必見のスポットです。
※デザインは変更となる可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。
■ 実施時間
13:30～17:30 (開場1時間前～試合開始前まで)
■ 実施場所
スタジアム場外NIPPON STEELゲート側広場
2. 憧れのオーディオ製品をその手に！「ハーフタイム抽選会」
ハーフタイムには、大型ビジョンにてKENWOOD製ヘッドセットやVictor製ワイヤレススピーカーなどが当たる抽選会を実施いたします。豪華賞品をゲットするチャンスです。
ハーフタイムには、大型ビジョンを使用した参加型抽選会を実施いたします。
ご自身の席でフラッグやタオルマフラーを掲げてアピールしていただいた方の中から、JVCケンウッドの人気製品をプレゼント。豪華賞品をゲットするチャンスです。
■ 賞品
・KENWOOD ：コンパクトHi-Fi システム LCA-10 1名様
・KENWOOD：ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T 1名様
・Victor：ワイヤレスイヤホン HA-NP1T-W 1名様
・Victor：ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS04BT 1名様
■ 参加方法
場内カメラを使用した事前エントリーにご参加いただいた方が対象となります。
事前エントリーは16:10ごろに実施いたします。ご自身の席にご着席いただき、大型ビジョンに映るカメラに向かって大きく手を振ったり、タオルマフラーやフラッグを使ってアピールをしてください。
ハーフタイムに大型ビジョンで、事前エントリー対象者の中から当選者を発表します。
【当選賞品の引換について】
■ 場所
スタジアム場内2階メインスタンド側コンコース・ファンクラブブース
■時間
試合終了～試合終了30分後
FC東京戦のチケットは「鹿チケ」で！ :
https://www.jleague-ticket.jp/club/ka/