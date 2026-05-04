Maktar「母の日キャンペーン」開催、対象商品購入でスペシャルギフトをプレゼント！スマホの写真を自動バックアップ・Qubiiシリーズの限定セットもお得な価格に。

Maktar 株式会社

スマートフォン周辺機器ブランド・Maktar（マクター）は、Maktar公式オンラインストアにて「Maktar・母の日キャンペーン」を開催いたします。期間中は、スペシャルギフトのプレゼントや公式ストア限定セットの特別価格販売など、お得な特典を多数ご用意しております。

Maktar・母の日キャンペーン

期間：5月4日(月) 12:00 ～ 5月29日(木) 18:00

店舗：Maktar公式オンラインストア(https://jp.maktar.com/pages/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E7%89%B9%E9%9B%86)

・対象商品購入でスペシャルギフトがもらえる

・公式ストア限定セットを特別価格で販売

・人気Qubiiシリーズが最大30%OFF

忙しいお母さんには「自動バックアップ」がおすすめ！

スマホを充電しながら、思い出を守る。

毎日子育てや家事に追われる中で、「スマホのバックアップ、ちゃんとできていますか？」

気づいたらスマホの容量がいっぱい、大切な写真が消えてしまった--そんな経験はありませんか？

Qubiiシリーズなら、毎晩スマホを充電する時に、写真・動画・連絡先などを自動でバックアップ。アプリの操作も、パソコンへの接続も不要、余分な手間や時間はゼロなので、忙しくてバックアップを後回しにしがちなお母さんにこそ、使ってほしいアイテムです。お子さんの成長記録、家族の大切な思い出を、ずっと守り続けます。今年の母の日は、花やスイーツとはひと味違う、「思い出を守る」実用的なギフトを贈りませんか？

【公式オンラインストア限定】スペシャル特典プレゼント＆お得なセットを販売

🔹対象商品をご購入のお客様に、2-in-1 急速充電対応 USBケーブル（定価\2,980）をプレゼントいたします。数量限定のため、お早めにご購入ください。

対象商品と価格（特典：USBケーブル）

Qubii Power 単品 ：\16,800

Qubii Duo（USB-C）単品 \8,980

スペシャル特典：ケーブルの特長

USB Type-CポートとLightningポート両方に対応可能な「2-in-1」仕様。60W急速充電対応。Apple MFi認証取得済みで安心・安全

🔹必要なアイテムが全て入ったお得なセットを特別価格でご提供！

Qubii Power ＋ CCLケーブル ＋ 128GB microSDカードセット

：\30,070→\22,553 25%OFF（\7,517お得）

Qubii Duo（USB-C）＋ USB-Cケーブル ＋ CCLケーブル ＋ 20Wチャージャー ＋ 128GB microSDセット：\25,230→ \18,923 25%OFF（\6,307お得）

🔹複数セット 家族・友人とシェア購入でさらにお得！

お母さんへのプレゼントと自分用、まとめて購入するとお得になります。

Qubii Pro 単品 2個セット：\15,960→ \11,172 30%OFF（\4,788お得）

Qubii Duo 単品 2個セット：\17,960→ \13,470 25%OFF（\4,490お得）

Qubii Power 単品 2個セット：\33,600→\25,200 25%OFF（\8,400お得）

🔹LINEアカウント登録でお得！

Maktar公式LINEアカウントをご登録いただくと、500円OFFクーポンをプレゼントいたします。

【Maktarについて】

2014年台湾で創立、AppleのMFi認証を取得したスマートフォン周辺機器の開発、デザイン、製造に注力しているグローバルなコンシューマー・エレクトロニクス企業です。ブランド理念は「暮らしに溶け込むテクノロジー」。直感的に使えるデザインと、複雑な操作を簡略化するインターフェイスによって、テクノロジーが苦手な人でも簡単に使えて不便を解決できる、そんな製品の開発に注力しています。

公式サイト： https://jp.maktar.com