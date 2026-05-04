韓国行きフライト最大55%OFF！価格高騰の今こそ“旅行のチャンス”、トラベロカ「5.5 EPIC SALE」を5月4日より開催！

Traveloka Japan株式会社

航空券、ホテル、アクティビティ、空港送迎、レンタカーなどの予約をオールインワンで提供するトラベルテックプラットフォーム「トラベロカ（Traveloka）」（日本法人本社：東京都渋谷区）は、2026年5月4日（月）～5月8日（金）の期間限定で、韓国旅行をはじめ、さまざまな行き先への旅行を、お得に楽しめるトラベロカ「5.5 EPIC SALE」を開催いたします。

■韓国旅行人気は依然高水準。一方で“価格高騰”が渡航のハードルに

韓国は日本から約2～3時間で行ける近距離海外として、グルメ・美容・ショッピング・K-POP関連の聖地巡礼など、多様な目的で訪れる人気旅行先です。

一方で、近年は燃料費の高騰や為替の影響により航空券価格が上昇し、「気軽に行ける海外」だった韓国旅行にも心理的ハードルが生まれています。

このように魅力が高まり続ける韓国旅行ですが、価格上昇によって「行きたいけど迷っている」という層も少なくありません。

そこでトラベロカでは、こうしたニーズに応えるべく、期間限定の大型セール「5.5 EPIC SALE」を開催します。

航空券・ホテルともに大幅割引を提供し、“今こそ行くべき理由”を後押しします。

■「5.5 EPIC SALE」概要（数量限定）

実施期間：2026年5月4日（月）～5月8日（金）

主な特典内容：

・韓国行きのフライト：最大55%OFFクーポン

・韓国以外の目的地の航空券：5,500円OFF

・5つ星含むホテル：5,500円OFF

キャンペーンページ：https://www.traveloka.com/ja-jp/promotion/epic-sale

※各種クーポンや割引の適用条件の詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。

価格が高騰している今だからこそ、お得に予約できるこのタイミングは絶好のチャンスです。

トラベロカの「5.5 EPIC SALE」を活用し、韓国やさまざまな行き先の体験をぜひお楽しみください。

■韓国旅行の約7割は“グルメ目的” 最新トレンドは「体験型グルメ」

韓国旅行の主目的として最も多いのが「グルメ」であり、その割合は約70%にのぼるとされています。

中でも近年注目されているのが、韓国発のフローズンヨーグルトブランド「ヨアジョン」のような“カスタマイズ型グルメ”。

トッピングや味を自由に組み合わせる体験がSNSで拡散され、「本場で体験したい」というニーズが高まり、若年層の渡韓動機の一つとなっています。

出典：【2026年版】10代女子が選ぶ！ 今年流行しそうな食べ物やスイーツは？

https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend26/ (https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend26/)

■美容は“購入”から“体験”へ。聖水エリアがZ世代に人気

グルメに次いで人気が高いのが、美容・コスメ体験です。

中でも今注目を集めているのが、ソウル・聖水（ソンス）エリア。

このエリアでは、ブランドの世界観を五感で体験できる「体験型フラッグシップストア」やポップアップストアが集中しており、訪れるだけで“体験コンテンツ”として楽しめることが特徴です。

具体的には：

・AI肌診断によるカスタムコスメ製造体験

・常時20～50箇所展開されるポップアップストア巡り

・フォトスポットや限定ワークショップ

など、従来の“買うだけの旅行”から、“体験する旅行”へと変化しています。

■トラベロカについて

トラベロカ（Traveloka）は、東南アジアを代表するオールインワン型のトラベルテックプラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。日本法人としては、東京都渋谷区に本社を置く「Traveloka Japan株式会社（Traveloka Japan K.K.）」を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、あらゆるサービスを網羅した旅行予約プラットフォームを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

■トラベロカアプリのダウンロードはこちらから

【iOS版】 【Android版】

【会社概要】

会社名：Traveloka Japan株式会社

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階 WeWork内

Travelokaウェブサイト：https://www.traveloka.com/ja-jp