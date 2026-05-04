＜ドルチェ＆ガッバーナ＞ベルベット コレクションのポップアップイベントが、2026年5月6日(水)から、伊勢丹新宿店にて開催

ブルーベル・ジャパン株式会社伊勢丹新宿店 先行発売となるベルベット コレクションフレグランス全種

2026年5月6日(水)から伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス /フレグランスにて、＜ドルチェ&ガッパーナ＞ベルベット コレクションのポップアップイベントを期間限定で開催します。ベルベット コレクションはブランドのクラフツマンシップへのこだわりをもとに生み出された、贅沢なフレグランスコレクションであり、今回のイベントでは同店限定で先行発売となる新製品「ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット クリスタルスモーク オードパルファム」を既存14種に追加して展開予定。また「ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ディスカバリーセット」も数量限定で登場します。

＜ドルチェ＆ガッバーナ＞ベルベット コレクション POP-UP イベント

期間： 5月6日(水)～5月19日(火)

場所： 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス /フレグランス

伊勢丹新宿店数量限定製品・先行発売製品

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ディスカバリーセット（数量限定）

5/6～ 伊勢丹新宿店 限定 2mL×7種 7,260円5/6～ 伊勢丹新宿店 限定 2mL×7種 7,260円

ベルベット コレクションならではの贅沢な香りの旅を気軽に味わえるセットが数量限定で登場。

アジア地域でとりわけ人気の高いフレグランス7種を集めました。

＜セット内容＞

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ローズ オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット インフュージョン オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ムゲット オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット デザイア オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ブルームスク オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ザッフェラーノ オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット デザートウード オードパルファム

※ベルベット コレクション ブロッター（試香紙）つき

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット クリスタルスモーク オードパルファム（新製品）

5/6～ 伊勢丹新宿店 先行発売 100mL 46,090円

ドルチェ＆ガッバーナは、二面性を持つものの美しさを称える新作「ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット クリスタルスモーク オードパルファム」を、ベルベット コレクションに加えます。

温かく包み込むような、ほのかにスモーキーなインセンスと、甘くスパイシーなスターアニスの香りが交わる瞬間を香りで表現しました。それぞれ唯一無二の個性と華麗さを兼ね備えた2種の素材によって、シチリアの文化と東洋の伝統が調和し、あらゆる地理的・時間的概念を超越した神秘的な体験を創り出しています。



THE FRAGRANCE

調香師アリエノール・マセネによって生み出されたミネラルスパイシー調の香りは、インセンスとスターアニスという、古代エジプトの叡智とシチリアの神秘主義へのオマージュ。歴史に彩られた2種の素材による二面性を追求したフレグランスです。

神聖と世俗が交錯する香りの旅は、かつてその煙が悪霊を追い払うと信じられてきたスターアニスのスパイシーでアロマティックなニュアンスから始まります。そこに姿を現すのは、エジプト人によって“神々の香り”と崇められた、豊かな樹脂感を帯びたインセンスです。この幽玄なデュオとコントラストをなすのは、海に浮かぶ黄金と尊ばれてきたアンバーグリスの塩気とミネラルウッドによるクリスタルのように透明感のあるブレンド。やがてパチョリとバルサムファーが織りなす温もりのあるベースへと移ろい、光と影が調和する、対比に満ちた魅惑的なフレグランスとして結実します。

ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット コレクションの格別な存在感を象徴する、重厚感漂うガラスボトル。上部ではライトグレー色のベルベットで包まれたキャップにアクセントのゴールドが輝きます。ブラックベルベットのボックスとボトル前面には、ファッションにインスパイアされたゴールドのロゴプレートがあしらわれています。

【ベルベット コレクション】既存品14種 + 新製品1種

各100mL 46,090円

なめらかなベルベットに緻密な刺繍を施すように、ブランドのクラフツマンシップへのこだわりをもとに生み出された、贅沢なフレグランスコレクション。選りすぐりの香料によって、どのフレグランスにもデザイナーたちの香りにまつわる記憶とイタリアへの愛情、イメージとエモーションを凝縮して封じ込めています。

ベルベットは気高く稀有な存在です。贅沢で官能的な感覚で全身を包み込み、

精緻でありながらシンプル。私たちのデザインに対する姿勢と同様に、二つの側面を持っています

ドメニコ・ドルチェ ＆ ステファノ・ガッバーナ

≪コレクション ラインナップ≫

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ローズ オードパルファム

香調： フローラルローズ（ルミナス）

主な香料： ローズセンティフォリア、ブルガリアンローズ、アイリス

世界中で愛されるローズの魅力を再現した、贅沢でロマンティックなフレグランス。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット インフュージョン オードパルファム

香調： シトラスウッディ（ルミナス）

主な香料： ベルガモット、ブラックティー、シダーウッド

中国茶にインスパイアされたフレグランス。東洋と西洋、茶葉と柑橘類の出会い。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ムゲット オードパルファム

香調： フロールグルーン（ルミナス）

主な香料： ベルガモット、リリーオブザバレー、サンダルウッド

暖かな陽射しに包まれる春のシチリアにインスパイアされた、力強く官能的な香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット エキゾチックレザー オードパルファム

香調： アンバリーアロマティック（ルミナス）

主な香料： レザーノート、シナモン、フランキンセンス

パレルモ中心部にある古い宮殿、そのフュモワールの雰囲気を彷彿させる力強い香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット デザイア オードパルファム

香調： フローラルホワイトフラワー（ルミナス）

主な香料： ガーデニア、チュベローズ、ジャスミン

魅惑的な白い花々をベースに、タイムレスな官能性の真髄を表現したフレグランス。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ハニーサンタル オードパルファム

香調： ウッディグルマン（ルミナス）

主な香料： ハニー、サンダルウッド、アンバー

神々の蜜とも称えられる、黄金に輝くシチリア産の蜂蜜に捧げる、光り輝く甘美な香り。

●【NEW】ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット クリスタルスモーク オードパルファム

香調： ミネラルスパイシー（ルミナス）

主な香料： スターアニス、インセンス、アンバーグリス

二面性の美を追求した、古代エジプトの叡智とシチリアの神秘主義に捧げるフレグランス。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット アンバースキン オードパルファム

香調： アンバリーフローラル（オピュレント）

主な香料： ベルガモット、アイリス、アンバー

シチリアの宮廷に捧げる、ならかに肌を滑る優雅なダマスクシルクをイメージした香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット アンバーサン オードパルファム

香調： アンバリーバニラ（オピュレント）

主な香料： バニラ、アンバー、サンダルウッド

太陽の光を受けて輝くゴールドのモザイクタイルをインスピレーション源とした香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ブルームスク オードパルファム

香調： ウッディムスキー（オピュレント）

主な香料： サフラン、ダマスクローズ、ムスク

はるか遠い古代アラビア遺跡から届く風のように、甘く包み込むようなフレグランス。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ザッフェラーノ オードパルファム

香調： アンバリースパイシー（オピュレント）

主な香料： サフラン、タバコ、シスタス

“赤い黄金”の異名を持つイタリア文化に欠かせないスパイス、サフランへのオマージュ。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット デザートウード オードパルファム

香調： レザーウード（オピュレント）

主な香料： タバコ、サフラン、ウード

砂漠を吹き渡る風の神秘的なパワーを閉じ込めた、ダークでミステリアスな香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット テンダーウード オードパルファム

香調： フローラルウード（オピュレント）

主な香料： ローズ、スエード、ウード

東洋と西洋を融合させた、パレルモの市場を吹き抜ける風を想起させるフレグランス。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット パッションウード オードパルファム

香調： フルーティウード（オピュレント）

主な香料： パッションフルーツ、ナルギレ、ウード

パレルモの宮殿内で繰り広げられた密やかな会話、内に秘めた欲望をイメージした香り。

●ドルチェ＆ガッバーナ ベルベット ブラックパチュリ オードパルファム

香調： シプレレザー（オピュレント）

主な香料： シスタス、タロッコオレンジ、パチュリ

文化のるつぼであるシチリア、その歴史を形作った豊かな文化交流のさまを表現した香り。

※ 輝くように軽やかな香りの“ルミナス”は透明ボトル、重厚で絢爛たる“オピュレント”は色つきボトル。フレグランスごとにキャップを包むベルベット素材の色が異なります。

※ 上記リストでは上から、香りが軽快なものからより濃密なものへと順に並べています。

DOLCE&GABBANA :https://latelierdesparfums.jp/pages/dolce-gabbana

※DOLCE&GABBANAベルベット コレクションはブルーベル・ジャパン公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム」でのお取り扱いはございません。