コレサワ、TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』EDテーマの新曲「ずっと１番にしてね」を5月20日に配信リリース決定！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター、コレサワが5月20日にDigital Single「ずっと１番にしてね」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、4月より放送中のTVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされた1曲。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った甘いラブソングに仕上がっている。

曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピッタリのキャッチーで多幸感溢れるメロディやサウンドにも注目して欲しい。

新曲「ずっと１番にしてね」は、本日5月4日(月)放送のTOKYO FM / JFN「SCHOOL OF LOCK!」内 ”コレサワLOCKS!” にて初オンエアされる。ぜひ最速で新曲を聴いて欲しい。

【番組概要】

「SCHOOL OF LOCK!」

TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットで放送中

◎放送日時＝毎週月曜日～木曜日 22:00-23:55 / 金曜日22:00-22:55

※「コレサワLOCKS!」の放送は、毎月第１週目・月～木22:15～22:30ごろ

◎番組HP= https://www.tfm.co.jp/lock/

コレサワLOCKS!HP= https://www.tfm.co.jp/lock/koresawa/

◎番組X(旧:Twitter)= @sol_info

◎番組ハッシュタグ= #スクールオブロック #コレサワLOCKS

さらに、リリース日である5月20日(水)20時からは「ずっと１番にしてね」リリース記念＆バースデー生配信を開催することが決定。

配信内では、様々な企画や新曲の歌唱を実施予定。

詳しくは公式SNSをチェックしよう。

【開催概要】

2026年5月20日(水)20:00～21:00

「ずっと１番にしてね」リリース記念＆バースデー生配信

※YouTube・TikTokでの配信を予定

YouTube： https://youtube.com/live/Kx2USno6amw?feature=share

TikTok： https://www.tiktok.com/@koresawa_519?_t=ZS-90v1gItwODY&_r=1(https://www.tiktok.com/@koresawa_519?_t=ZS-90v1gItwODY&_r=1)

またコレサワは、９月より自身初となる全国20ヶ所を巡るホールツアー「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」を開催。

現在チケットは【誰でも申し込める先着先行2次】を受付中。

既にSOLDOUT公演も続出しているため、早めにチェックしよう。

今後も様々な活動を行っていく予定なので是非、彼女の動きに注目して欲しい。

RELEASE

◆Digital Single「ずっと１番にしてね」

2026年5月20日(水) 配信リリース

Pre-Add/Pre-Save実施中▼

指定の期間内にApple MusicまたはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveしていただいた方全員に“「ずっと１番にしてね」デジタル歌詞カード“をプレゼント！

【対象期間】

～2026/5/19(火) 23:59

【特典】

「ずっと１番にしてね」デジタル歌詞カード

参加方法の詳細はこちら▼

https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/93332.html

LIVE

コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK

チケット代（一般）：\7,800（税込）

チケット代（U18）：\6,800（税込）

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

2026年9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年9月22日(火祝) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00～17:00）

2026年9月26日(土) 長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

2026年10月11日(日) 福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年10月24日(土) 本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月～土 12:00～18:00)

2026年11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00～17:00)

2026年11月13日(金) 仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年11月15日(日) 新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00～18:00)

2026年11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00～17:00)

2026年11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp

2026年11月26日(木) オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年11月29日(日) 広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00～17:00)

2026年12月5日(土) ロームシアター京都メインホール 開場 16:00 開演 17:00 問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00～15:00)

【誰でも申し込める先着先行2次】

4/30(木) 17:00 ～ 05/10(日) 23:59

eplus.jp/koresawa/

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)

[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)

[TikTok] koresawa_519 (https://www.tiktok.com/@koresawa_519)

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/