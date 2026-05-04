＜ぷるん・つるん・もちもち＞ジューシーな愛媛県産のせとかを使用。【築地ちとせ】より、『ちとせのわらび餅せとか』を期間限定で発売いたしました。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、老舗和菓子屋【築地ちとせ】より『ちとせのわらび餅せとか」を期間限定で発売したことをお知らせいたします。

愛媛県産の蜜柑「せとか」を使用した甘酸っぱいピューレを、透明感のある、つるんともちもち食感のわらび餅で包みました。濃厚でジューシーな甘みとコクが楽しめる、暑くなるこれからの季節にぴったりの一品です。

是非冷やしてからお召し上がりください。ご家族でお楽しみいただくのはもちろん、取引先や親戚へのご挨拶の手土産にもおすすめです。この機会に是非、ご賞味くださいませ。

◆商品概要

【商 品 名】 ちとせのわらび餅せとか

【価 格】 8個入 1,296円（税込）

【販 売 店】

羽田空港東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

羽田空港フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆定番商品

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

・＜期間限定＞ラムネゼリー

夏の風物詩『ラムネ』の味わいを、爽やかな飲む ゼリーに仕立てた期間限定の人気商品。中には、 まるで瓶入りラムネに浮かぶビー玉のような、真 ん丸のラムネボールも入っています。冷蔵庫で冷 やしてお召し上がりくださいませ。

4個入 1,728円（税込）

8個入 3,456円（税込）

・天ぷらせんべい

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだん に使用。「岩津ねぎ」等、こだわり食材でかき揚 げを表現いたしました。

サクサクの食感をお楽しみくださいませ。

6枚入 810 円(税込）

12枚入 1,620 円(税込)

・泥つきごぼう天せんべい

風味豊かな国産ささがきごぼう、もち米（国産） とうるち米（国産）を絶妙にあわせ、高温でさっ と揚げ、しっかりとした食感に仕上げました。

4袋入 810円（税込）

・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。

6個入 1,350円（税込）

12個入 2,700円（税込）

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆店舗情報

・羽田空港東京食賓館Eゲート前[羽田空港第1ターミナル2F]

住所:東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港フードプラザ[羽田空港第2ターミナル3F]

住所:東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号:03-5757-0191

◆公式サイト

HP:https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X: https://x.com/tsukijichitose

Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、 レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr