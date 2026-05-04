【事後レポート】ルートインBCリーグ「パフォーマンスデータ測定会」開催報告

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ（運営：株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング）は、2026年4月7日（火）、14日（火）および15日（水）の3日間にわたり、「パフォーマンスデータ測定会」を実施いたしました。

本取り組みは、リーグに所属する選手の身体能力や技術データを可視化し、競技力向上およびキャリア形成の支援を目的としたものであり、昨年に引き続き、2回目の開催となりました。2026年はリーグ創設20周年の節目の年でもあり、選手育成の高度化とリーグ価値の向上を象徴する重要施策の一つとして位置付けています。

実施概要

・日程：2026年4月7日（火）、14日（火）および15日（水）

・対象：ルートインBCリーグ所属選手

・参加人数：支配下登録選手を主とした220名

・実施内容：各種フィジカル測定、動作解析 等

リーグとしての取り組みの意義

ルートインBCリーグはこれまで、NPBや海外リーグへの輩出を重要なミッションとして掲げてきました。その中で、従来の経験や感覚に依存した評価に加え、「客観的データ」を活用した育成環境をリーグと球団が一丸となって整備することは、選手の成長スピードを高めるうえで不可欠であると考えています。

1. 選手やチームの競技力向上への意義

本測定会は、単なる数値取得にとどまらず、

・選手自身が現在地を正確に把握すること

・目標設定をより具体化すること

・指導者との共通言語を形成すること

を目的としており、リーグ全体で「データを起点とした育成文化」を醸成していくための基盤となる取り組みです。

2. リーグの中長期的な競争力担保への意義

MLB、NPBでは球速の高速化が顕著であり、米マイナーリーグや日本の他の地域プロ野球リーグでもその傾向が見られています。

球団や選手だけではなく、リーグ単位で競技力を他リーグと比較し、課題を共有することは、中長期的にリーグの競争力を保つために必要不可欠だと考えています。

初開催からの進化と今年のポイント

本取り組みは昨年が初開催となるチャレンジ施策でしたが、選手・現場双方から高い評価を得たことを受け、今年はより実践的な内容へと進化しました。

特に今年は、

・測定項目の精緻化による競技パフォーマンスとの連動強化

・取得データに基づいた、専門家によるフィードバック体制の構築

などを図り、測定から育成への接続をより強固なものとしています。

また、本測定会には国内外のプロ球団関係者からも関心が寄せられており、リーグの育成環境としての価値向上にもつながっています。

測定後のフィードバック実施

測定後には、選手を対象としたデータ説明・報告会を実施しました。

本会には選手だけでなく、球団の首脳陣、トレーナー等も参加し、取得したデータの意味や活用方法について理解を深めました。

これにより、

・選手の主体的な成長意識の醸成

・データを基にしたトレーニング設計

・チーム内での指導精度の向上

といった効果が期待され、単なる「測定」で終わらない継続的な育成サイクルの構築を進めています。

今後の展開（9月：選抜メンバーでの実施）

本取り組みは今後も継続的に実施していく予定であり、2026年9月には、リーグ内で選抜された選手を対象とした測定会の実施を予定しています。

選抜メンバーによる実施では、

・継続的なデータ取得及び高いレベルでのパフォーマンス分析

・国内外スカウトへの情報発信強化

・トップ層のさらなる競技力向上

を目的とし、リーグ全体の底上げとトップ層の引き上げを両輪で進めてまいります。

ルートインBCリーグについて

ルートインBCリーグは、「野球でNPBや世界を目指す選手達が集まる日本最大規模の独立リーグ」として、選手の挑戦を支えながら、地域とともに成長するプロ野球リーグです。2026年に創設20周年を迎え、さらなる発展と価値創出に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

ルートインBCリーグ事務局

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

広報担当：渡邊

TEL：03-6826-0289

MAIL：bcl@j-b-m.jp