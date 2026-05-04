国際写真大会「World Photographic Cup（WPC）2026」にて、日本代表フォトグラファーの川上和俊氏が、日本人初となる金メダルを受賞！

株式会社micia luxury

World Photographic Cup（WPC）は、2013年に始まったプロ写真業界初の国別対抗写真コンテスト。PPA（全米プロ写真家協会）とFEP（ヨーロッパプロフォト連合）が主導し、世界各国の代表チームが写真の総合力を競う「写真の世界大会」として知られています。

スポーツと同様に、各国から選出されたフォトグラファーが代表チームを結成し、10の部門において作品の完成度を競います。今年はアイスランドで開催され、日本代表メンバーの一人である川上和俊氏の作品が見事Commercial部門で一位に輝き、金メダルを獲得しました。同大会での金メダルは日本人初の快挙です。

World Photographic Cup 2026において金メダルを受賞した、「遺伝子」をテーマにしたビジュアル作品。

川上氏は受賞作について、「卵という生命の象徴をモチーフに、殻の割れた形そのものが親鳥の姿を成す構造とすることで、『受け継がれる形』や『存在の連続性』を表現しました。単なる誕生の瞬間ではなく“すでに内包されている未来”としての生命を視覚化しています」と説明します。

作品中の卵の大きさや並べ方、形のバランスにも細やかに配慮し、自然界にある秩序やつながりをさりげなく表現。実在するモチーフをもとに、Photoshopの技術を用いて現実と非現実が交錯する世界を描いています。

今後については、自身の技術や表現をさらに磨きつつ、それを社会の役に立つ形につなげていきたいと語り、「今回の受賞を通じて、写真という枠にとどまらない表現の可能性、特にデジタル技術を活用した新しいビジュアル表現の価値をより多くの方に届けていきたいと考えています。同時にPhotoshopで作品制作に取り組むクリエイターにとって、挑戦への一歩を後押しする存在、ひとつの道標となれれば幸いです」と希望を述べました。

World Photographic Cup 2026のIllustrative / Digital Arts部門に出品した作品

川上氏は作品制作と並行して、株式会社ミシアラグジュアリーの専属レタッチャーとしてプレミアムフォトアート(https://www.premiumphotoart.com/)制作にも携わっています。世界レベルの技術で、お客様の写真をアート作品へと仕上げており、その丁寧な手作業による加工はAI加工にはない独自の魅力を生み出しています。仕上げた作品のクオリティは高く評価され、テレビでも紹介されるなど注目を集めています。

プレミアムフォトアートプレミアムフォトアート世界レベルの技術で加工されるプレミアムフォトアート

川上氏は6月にパシフィコ横浜で開催される「PHOTONEXT2026」でのWorld Photographic Cup表彰式に出席予定で、受賞作品は同会場にパネル展示されます。

※PHOTONEXT開催は6/16～17、World Photographic Cup表彰式は6/16

■World Photographic Cup（WPC）とは

World Photographic Cup（WPC）は、2013年に全米プロ写真家協会（PPA）とヨーロッパプロフォト連合（FEP）の主導により創設された、プロ写真業界初の国別対抗型コンテスト。現在ではアジアプロフォト連合（UAPP）やオセアニア連合なども参加し、世界各国の代表チームが写真の総合力を競う「写真の世界大会」として広く認知されています。

最大の特徴は、個人の受賞にとどまらず、国別対抗戦として総合力が評価される点にあります。各国から選出された代表フォトグラファーがチームを組み、各部門に作品をエントリー。メダル獲得数やファイナリスト順位に応じたポイントが加算され、その総合得点によって国別順位が決定されます。

競技は以下の10部門で構成されており、各国は部門ごとに3作品、合計30作品を出品します。

・イラストレーティブポートレート

・ナチュラルポートレート

・ウェディングオープン

・ウェディングドキュメンタリー

・コマーシャル（広告、建築、工業、ファッション）

・イラストレーション／デジタルアート

・ルポルタージュ／フォトジャーナリズム

・ネイチャー（風景）

・ネイチャー（野生動物）

・スポーツ

審査は各国から選ばれた国際審査員によって行われ、部門ごとに上位10作品が「ファイナリスト」として選出されます。さらにその中から金・銀・銅メダルが決定され、写真表現の最高峰を競います。

WPCは単なるコンテストではなく、世界中のフォトグラファーが互いの文化や技術を共有し、国際的な交流と友情を深める場としての役割も担っています。同時に、写真技術および表現力の向上を目的とした、極めて意義の高い大会と言われています。

■受賞概要

World Photographic Cup 2023 Commercial部門 で第二位（銀メダル）を受賞した作品

川上和俊氏は、2026年大会において「Commercial部門」および「Illustrative / Digital Arts部門」に日本代表フォトグラファー（2026 Team Japan）として出場。

Commercial部門にて世界第1位となるゴールドメダルを受賞しました。

■川上和俊氏プロフィール

1970年、兵庫県生まれ。

Photoshopを駆使し、現実と非現実の境界を描く作品を中心に制作。記憶や感情に訴えかける独自の表現で国内外から高い評価を受けています。2015年には東日本大震災の被災写真修復ボランティアに参加。2023年より国際フォトアワードの審査員を務めています。

■近年の主な受賞歴

・2020年～2025年 Cosmos Awards 最優秀賞（First Place）

・2021年 EPA（Expression Photography Awards） 最優秀賞（First Place）

・2022年 World Photographic Cup（Commercial部門） 銀メダル（Silver Medalist）

・2022年 AsiaWPA Photo Competition 最優秀賞（First Place）

・2022年 TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 金メダル（TSC Gold Medal）

・2022年 London Photography Awards プラチナ賞（Platinum Winner）

・2022年 BLACK & WHITE PHOTO AWARDS 部門最優秀賞（Category Winner／First Place）

・2023年 World Photographic Cup（Commercial部門） 銀メダル（Silver Medalist）

・2023年 European Photography Awards 年間最優秀部門賞（Category Winner of the Year）

・2023年 WPE Awards 最優秀賞（First Place）

・2023年 España Photo Exhibition Award（EPEX） 最優秀賞（First Place）

・2024年 AsiaWPA Photo Competition 最優秀賞（First Place）

・2024年 MUSE Photography Awards 年間最優秀部門賞（Category Winner of the Year）

・International Photography Awards（IPA） 最優秀賞（First Prize）

■主な活動歴

World Photographic Cup 2022 Commercial で第二位（銀メダル）を受賞した作品

・2015年 東日本大震災 被災写真修復ボランティア

・2015年 ヴィラ北崎 カフェラウンジ ロゴデザイン制作

・2017年 World Photographic Cupにおいて日本人初となるデジタルアート部門TOP10入り（6位）

・2023年～ 国際フォトアワード審査員

【川上和俊氏作品・SNS】

https://www.instagram.com/kazutoshi_kawakami/

https://azumoyou.wixsite.com/azuto

【WPC関連リンク先】

WPC TEAM Japan：https://wpc.competition.jp/

WPC公式サイト：https://worldphotographiccup.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

連絡先情報

株式会社micia luxury

代表：嶋 都支子

所在地：東京都江東区青海2-7-4-1303（東京スタジオ）

ウェブサイト：https://www.micialuxury.com/

プレミアムフォトアート：https://www.premiumphotoart.com/