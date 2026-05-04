RYOKI MIYAMA、初の東名阪Zeppツアーを大阪で開幕

株式会社Star Of Wonder.

ソロアーティスト・RYOKI MIYAMAが、5月3日(日・祝)、自身初となる東名阪Zeppツアー「RYOKI

MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」をZepp Osaka Baysideにて開幕しました。

ツアータイトルに掲げた『Back from the coffin.』には、「音楽と真摯に向き合い、本物であることを証明するために、どんな障害があろうとも何度でも立ち上がり続ける」という、アーティストとしての強い意志と覚悟が込められています。

27歳の誕生日に自ら宣言した「ここがゼロ」という言葉。その覚悟を自らのパフォーマンスで証明する、圧倒的な再始動を見せつけました。

オープニングを飾ったのは、『一刀両断』。鋭利なビートと剥き出しのリリックが瞬時にフロアの熱を引き上げ、場内は開演早々から最高潮に達しました。歌・ラップ・ダンスをすべてひとりで担うオールラウンダーとして、アップテンポなナンバーから繊細なバラードまで、圧倒的な表現の幅を一夜に凝縮。RYOKI MIYAMAという表現者の底知れぬ幅を余すところなく魅せました。

MCでは、自身の活動を支えるファンへの深い感謝を口にし、「自分は常にその気持ちに応えていかなきゃならない。だから、できることをやる。できるからやる。それが一番の答え」と語り、その言葉通りパフォーマンスで応えました。



なかでも、この日披露された『Tadaima』は、会場に特別な空気をもたらしました。三山が「この曲を今日まで取っておいて良かった」と明かしたこの楽曲は、会場のファンを深く魅了。息をのむような空気がフロアを包み、アーティストとファンが感情でつながる瞬間が生まれました。

本編終了後も鳴り止まないアンコールに応え、『一刀両断』を再び披露。さらにはこの日初披露となる新曲『Fanfare』を披露。会場のボルテージを最高潮まで押し上げ、ツアー初日の幕を鮮烈に下ろしました。

大阪で強烈なスタートを切った本ツアーは、この後、東京、そして自身の地元である名古屋公演へと続きます。真のスタートを切ったRYOKI MIYAMAの今後の活動に、ぜひご注目ください。

【公演概要】

公演名： RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』

日 時： 2026年5月3日（日）

会 場： Zepp Osaka Bayside

出 演： RYOKI MIYAMA（三山凌輝）



【今後のスケジュール】

RYOKI MIYAMA FIRST TOUR"Back from the coffin."

2026年5月6日（水・祝）Zepp Haneda（TOKYO）（東京都）

2026年5月9日（土） Zepp Nagoya（愛知県）



ミュージカル「愛の不時着」

東京公演：2026年7月12日（日）～７月26日（日） THEATER MILANO-Za

大阪公演：2026年7月31日 (金) ～ 8月2日 (日) 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

【RYOKI MIYAMAプロフィール】

2025年までBE:FIRSTのメンバー・RYOKIとして活動後、2026年2月より「RYOKI MIYAMA」としてソロアーティスト活動を開始。音楽ではヒップホップをルーツに、ジャンルにとらわれない表現を展開。歌・ラップ・ダンスを横断するパフォーマンスを強みとする。

俳優としても活動しており、主な出演作に、ドラマ「イグナイト -法の無法者-」（TBS）、連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）、「生理のおじさんとその娘（NHK）、映画「キングダム 魂の決戦（2026年公開）、「誰よりもつよく抱きしめて」（2025年公開・主演）、「HiGH&LOW THE WORST X」（2022年）などがある。ミュージカル「愛の不時着」では主演を務める。現在はソロとしての音楽活動を本格化させ、自身の言葉と表現で新たなフェーズに挑んでいる。