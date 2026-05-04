写真工房ぱれっと、2026年5月キャンペーン開始ベビー・七五三・入学の全ジャンルで“プレミア体験”を提供

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/

「写真工房ぱれっと／Palette+plus」が贈る5月限定の春キャンペーンは、単なる記念撮影を超えた「最高の思い出体験」へと進化しました。

ベビーフォトから七五三、卒園・入学まで、お子様の成長を鮮やかに彩る今だけの新プランと豪華限定特典をご用意しています。 プロの演出で引き出される、ご家族さえ驚くような「最高の笑顔」を、最新のアップデートを遂げたスタジオで残しませんか？

今月しか出会えない特別な撮影体験が、あなたとご家族を待っています。

■今回のキャンペーンの核

「体験・価値・自由」を極める5月の特別キャンペーン

主なテーマは3つ

・体験価値の向上（プレミア化）

・価格メリット（全プラン10%OFF＋特典）

・選べる自由度（プラン・衣装・商品）

五感で刻む「一生モノ」の体験価値

ただの記録に留まらない、撮影当日の高揚感やご家族の絆を深める「時間そのもの」をプロデュース。最新の演出を取り入れ、お子様の瑞々しい表情を最高級のクオリティで残す、唯一無二のプレミアムな体験を提供します。

感謝を込めた圧倒的なプライスメリット（全プラン10%OFF＋特典）

春の節目を応援するため、全ての撮影プランを10%OFFでご案内。

さらに、特別な追加特典を組み合わせることで、贅沢な内容を賢く、かつ最大限の満足度で叶える絶好のチャンスをお届けします。

感性に寄り添う、究極のセレクト自由度

トレンドを押さえた新作衣装から、飾る場所を選ばない洗練されたフォトアイテムまで、豊富なラインナップをご用意。ご家族ごとのストーリーに合わせて、衣装・プラン・商品を自在にカスタマイズできる、自由度の高いスタイルを提案します。

■注目トピック

1. プレミアロケーションプラン誕生

衣装・アルバム・レタッチすべてをアップグレード。

“撮影”ではなく“作品体験”へ。

※一部店舗限定

2. 1dayプランを強化

着物＋洋装のセット撮影が標準化。

今月限定で10%OFF。

3. 神コスパ「福袋プラン」

価格を抑えつつ、特典を最大化。

プラン10%OFF アクリルスタンド 卓上カレンダー

4. オンライン相談で追加割引

全プラン対象でALL10%OFF。

事前決済で当日もスムーズ。

■注目トピック

■ベビーフォト領域の強化

・新シリーズ「プレミアベビー」が登場

・最上位アルバム「ベンティ」追加

・ライフサイクルボード無料配布

・100日記念限定ムービー提供

・アートボード（通常11,000円）プレゼント

■七五三のアップデート

・ロケーション38箇所へ拡大

・2026年秋ロケーションフォト予約開始

・洋装ロケ復活

・七五三＋入学のセットプラン展開

・千歳飴プレゼント

■卒園・入学撮影

・袴＋ドレスの2スタイル撮影対応

・七五三とのセット撮影も可能

・ロケーション撮影の拡張

■家族向け特典

・パパ着物無料（ママ着物レンタルで適用）

・衣装持ち込みで1着ごとに1,000円OFF

・LINE登録で10大特典

・2,000円OFFクーポン

・衣装追加

・送料無料特典 ほか

■Palette+plus限定

・新プラン「ハッピープラスプラン」開始

・店舗限定商品を含むフルパッケージ

・今月は10%OFF

■キャンペーン概要

対象：2026年5月末までの契約・入金

対象ジャンル：ベビー／七五三／卒園・入学

特典：全プラン10%OFF＋各種プレゼント

今回の5月キャンペーンは、単なる記念撮影にとどまらず、

家族の節目を「かたち」として残す体験そのものをアップデートする内容となっています。

ベビー、七五三、卒園・入学と、それぞれの大切な瞬間に合わせて、

クオリティ・価格・選択肢のすべてを強化。

はじめての方からこだわりたい方まで、自分たちに合った撮影スタイルを選べる設計です。

特典が適用されるのは今月末までのご契約・ご入金限定。

この機会に、今しか残せない一瞬を、特別な一枚として残してみてはいかがでしょうか。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp