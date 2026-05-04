物価高に負けない！5月もファミマのおトクが止まらない！レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに次回使える50円引きクーポンがもらえる！5月5日（火）から2週間限定で開催

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催しております。

今回のキャンペーンでは、2026年5月5日（火）から5月18日（月）まで、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに、次回の揚げ物・惣菜購入の際に使える50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施いたします。

■対象商品がたくさん！ゴールデンウィークが終わっても、おトクが、止まらない！

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。

このたび、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を対象としたレシートクーポンキャンペーンを実施いたします。対象商品を2個お買い上げいただくごとに、次回の揚げ物・惣菜購入の際に使える「50円引きレシートクーポン」を発行いたします。夕食のおかずにもう一品欲しい時や、仕事・運動の合間のエネルギーチャージなど、日常の様々なシーンでぜひご活用ください。

ファミリーマートでは、連休が終わってもおトクが止まりません。この機会にぜひ、ファミリーマートでおトクなお買い物をお楽しみください。

【実施期間】

キャンペーン期間：2026年5月5日（火）0:00～5月18日（月）23:59

クーポン利用期間：2026年5月5日（火）7:00～5月25日（月）23:59

【対象商品】

レジ横ケース内の揚げ物・惣菜

※上記の商品を2個買うごとにレシートクーポンがもらえます。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

【対象商品の一例】

【商品名】ファミチキ（骨なし）

【価格】230円（税込248円）

【販売地域】全国

【内容】サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめます。食べやすい骨なしタイプです。

【商品名】アメリカンドッグ

【価格】139円（税込150円）

【販売地域】全国

【内容】メープル風味とサクっと食感が特徴のアメリカンドッグです。

【商品名】クリスピーチキン（プレーン）

【価格】184円（税込198円）

【販売地域】全国

【内容】さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。醤油とニンニクを使ったシンプルな味つけで、醤油とニンニクを使ったシンプルな味付けです。

【商品名】ファミから（醤油）1個

【価格】100円（税込108円）

【販売地域】全国

【内容】3種類の醤油を使用し、ごはんのおかずにもおつまみにも合う大粒サイズのからあげです。

【商品名】ファミから（塩）1個

【価格】100円（税込108円）

【販売地域】全国

【内容】2種類の塩と3種類のだしを使用し、ごはんのおかずにもおつまみにも合う大粒サイズのからあげです。

【商品名】炭火焼きとりももタレ

【価格】139円（税込150円）

【販売地域】全国

【内容】炭火で焼いた鶏のもも肉を、継ぎ足し製法を使用したこだわりのタレで仕上げました。おかずにもおつまみにもぴったりな焼きとりです。

【商品名】炭火焼きとりもも塩

【価格】139円（税込150円）

【販売地域】全国

【内容】炭火で焼いた鶏のもも肉を、こだわりの塩で仕上げました。おかずにもおつまみにもぴったりな焼きとりです。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html