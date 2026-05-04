出張買取プラス、累計依頼件数30,000件を突破

株式会社プラス

株式会社プラス（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役：剱持 惇）は、当社が運営する出張買取サービス「出張買取プラス」（https://kaitori-plus.jp/ ）における累計ご依頼件数が、30,000件を突破したことをお知らせいたします。2025年2月の設立から約1年での達成となります。

背景・目的

プラスは、「人の暮らしに、新しい『プラス』を。」というビジョンのもと、引越し・生前整理・ライフスタイルの変化などで発生する不用品の処分・売却ニーズに応える地域密着型の出張買取サービスを運営してまいりました。

「自宅に来てもらえる」出張買取の需要が年々高まる一方、「どんな担当者が来るのか分からない」「追加料金を請求されるのでは」といった不安から利用をためらう声も依然として多いのが実情です。当社は創業以来、出張費・査定費・キャンセル料すべて無料の明朗会計を徹底し、事前説明の丁寧さ・査定プロセスの可視化に取り組むことで、お客様に安心してご利用いただける環境づくりを追求してまいりました。

こうした姿勢が評価され、口コミやリピートのお客様にも支えられながら、このたび累計30,000件という節目を迎えることができました。

現在の展開規模

当社は現在、関東・東海圏に計20店舗を展開しており、関東ほぼ全域および静岡県東部までをカバーしています。5月中にはさらに3店舗（富士沼津店・上野墨田店・静岡店）オープンし、計23店舗となる予定です

【東京都：10店舗】

世田谷目黒店／新宿中央店／渋谷港店／練馬板橋店／江東葛西店／足立葛飾店／府中武蔵野店／八王子立川店／市川船橋店／上野墨田店（5月オープン予定）

【神奈川県：4店舗】

横浜店／川崎店／町田厚木店／藤沢湘南店

【埼玉県：5店舗】

さいたま店／川口草加店／川越所沢店／上尾熊谷店／春日部久喜店

【千葉県：1店舗】

千葉店（5月オープン予定）

【静岡県：3店舗】

浜松店／静岡店／富士沼津店（5月オープン予定）

今後の展望

当社は今後もエリア拡大と品質向上の両立を追求し、より多くのお客様に「ここに頼んで良かった」と感じていただけるサービスを目指してまいります。あわせて、フランチャイズ展開による全国への拠点網拡大も推進しており、パートナー企業の募集を行っております（FC募集サイト：https://kaitori-plus.jp/fc/ ）。

「出張買取プラス」のサービスの特徴

出張買取プラスは、次のような特徴を備え、初めての方でも安心してご利用いただけます。

会社概要

- 幅広い取扱品目：家具・家電・大型家具／家電・楽器・ブランド品・スポーツ用品・オフィス家具・雑貨など、「こんなものまで？」という品目までまずは査定いたします。追加料金のない明朗会計で、安心してご利用いただけます。- スピード対応：最短30分で駆けつけ、現地で無料査定させていただきます。ご納得後はその場で現金お渡しまで実施させていただきます。また電話・LINE・メールでの申込みに対応しています。- 安心の運営体制：古物商許可（神奈川県公安委員会 第451360024394号）のもと、法令順守で運営しております。女性のお客様も安心してご依頼いただけるよう、女性スタッフ在籍の体制を整えています。

会社名：株式会社プラス

所在地：〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザビル303B

代表者：代表取締役 剱持 惇

設立：2025年2月18日

許可資格：古物商許可証（神奈川県公安委員会 第451360024394号）

株式会社プラス 広報窓口

E-mail：info@plus-grp.co.jp