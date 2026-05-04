【ダイアナ】ツイードで華やかに(ハート)ビジューサンダルにWEB・銀座本店限定カラーが登場！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB・銀座本店限定商品のご案内です。

キラキラビジューがかわいいミュールサンダルにWEB・銀座本店限定カラーが登場します！

主役級の華やかツイードは足元をオシャレに仕上げてくれます。

フットベットのインソールなので長時間履いても疲れにくいのが嬉しいポイント！

5/4(月)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)及び銀座本店限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。

■商品情報

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1159

【WEB限定カラー】

商品番号：FA 54365

価格：\17,600(税込)

ヒール高：4cm台

カラー展開：シルバーテープツイード/ピンクツイード

【一般販売カラー】

■販売情報

クロプラチナ

ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

※5/4(月) AM10:00頃よりWEBSHOP、銀座本店にて販売開始予定です。

※お品切れの場合には何卒ご了承ください。

※『限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)と銀座本店のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp