【初開催】日本発のバーボンスタイルウイスキーを追求。静岡・三島「Distillery Water Dragon」所長が登壇する特別セミナーをBAR東京バーボンクラブにて開催

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）が運営する「BAR 東京バーボンクラブ」は、2026年5月17日（日）、静岡県三島市にてバーボンスタイルウイスキーに特化した蒸留所を運営するWhiskey&Co.株式会社を招き、飲食業界関係者向けのブランドセミナーを開催いたします。

蒸留所長兼ウイスキー・焼酎蒸留責任者の山浦真稔氏を講師に迎え、伝統的なバーボン製法へのリスペクトと日本ならではのクラフトマンシップが融合した「Japanese "Bourbon Whiskey" Style」の本質に迫ります。バーボン愛好家が集う聖地・新宿から、次世代のウイスキー文化を体感する貴重な一夜をお届けします。

申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexp9l_ZMDXQanHjIIe32T8Uj_mIA3tTkMSsfOl9CU_eQz7gw/viewform

講師： 山浦 真稔（やまうら まさとし）氏

Whiskey&Co.株式会社 /蒸留所長兼ウイスキー・焼酎蒸留責任者

長年、焼酎やシングルモルトウイスキーの製造責任者として研鑽を積み、醸造および蒸留に関する深い専門知識を有する。現在は、静岡県三島市の「Distillery Water Dragon」にて、日本国内では極めて稀な「バーボン・ウイスキーの製造手法」を主軸とした蒸留設計を統括。アメリカンホワイトオーク新樽を100%使用するなど、本場の哲学をリスペクトした日本独自のバーボンスタイル（Japanese "Bourbon Whiskey" Style）の確立に尽力している。

イベント概要

本セミナーでは、三島の清らかな水と独自の製法で造られる原酒の魅力を、造り手自らの解説とともに深掘りします。

１.ブランドストーリーの共有

なぜ三島の地で「バーボンスタイル」なのか。設立の背景と、Whiskey&Co.が目指すビジョンを語ります。

２.バーチャル蒸留所ツアー

普段見ることのできない「Distillery Water Dragon」の内部を映像で巡り、こだわりの設備や熟成環境を解説。

３.プレミアム・テイスティング

「Japanese "Bourbon Whiskey" Style」を体現するウイスキーに加え、独創的なジンを含む計5種類をテイスティング。造り手の解説を聞きながら、その複雑な香味の構成を紐解きます。

【詳細情報】

料金： 無料（飲食店・バー関係者限定）

日時： 2026年5月17日（日）15:00～16:30（14:30受付開始）

場所： BAR 東京バーボンクラブ

お申し込み： 以下の専用フォームより受付 https://forms.gle/UvExFTqzpFq5jWRG7(https://forms.gle/UvExFTqzpFq5jWRG7)

お問い合わせ： 0333542229（株式会社ロイヤルマイル 担当：沼尾）

メールアドレス： royal.mile.mgt@gmail.com

Distillery Water Dragon について

静岡県三島市に拠点を置くWhiskey&Co.株式会社が運営する、日本でも極めて稀な「バーボン・ウイスキーの製造手法」に特化した蒸留所です。

古くから「水の都」として知られる三島の豊かな富士山伏流水を仕込み水に使用。アメリカンホワイトオークの新樽を100％使用し、トウモロコシを主原料とする伝統的なバーボン製法へのリスペクトを核に据えています。

同蒸留所が追求するのは、日本の清らかな水とクラフトマンシップが融合した「Japanese "Bourbon Whiskey" Style」。単なる模倣ではない、三島の風土（テロワール）を映し出した全く新しいウイスキーの価値を、この地から世界へと発信しています。

実施店舗：BAR 東京 バーボンクラブ

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１１－１３ 新宿土地建物第３ビル B1-A

電話番号： 03-3354-2229

営業時間： 18:00-26:00(月曜定休)

BAR 東京バーボンクラブ オーナーバーテンダー 静谷和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

Whiskey & Co. 株式会社 公式ウェブサイト

https://whiskey.co.jp/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel