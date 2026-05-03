CUTIE STREET、デビューMVをセルフオマージュした「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語ver.のミュージックビデオを公開

アソビシステム株式会社

8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、2026年4月10日（金）に「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」をリリースしたことを記念し、韓国語バージョンのミュージックビデオを5月3日（日）21時に公開した。

【MV】CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」

https://youtu.be/sB1Mr-eXR3c

MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アイドルカルチャーアーティスト賞など4部門にノミネートされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）出演に出演すると、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在1100万回再生を記録。楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Apple Music トップ100：韓国」にもランクインを果たした。さらに、4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが「Melon Daily Hot100」にランクインするなど本国チャートにも登場するなど話題になっている。

本日公開された韓国語バージョンのミュージックビデオは、2024年に公開された「かわいいだけじゃだめですか？」のミュージックビデオをセルフオマージュしながらも、少し大人っぽくなり、パフォーマンスにも磨きがかかった”今のCUTIE STREET”の可愛さを詰め込んだ作品。「M COUNTDOWN」に出演した際の衣装を着用し、韓国語のリップシンクにも挑戦している。デビュー直後に撮影され、初々しいメンバーの姿が愛らしい本家ミュージックビデオと今作を、ぜひ見比べてみて欲しい。

なお、CUTIE STREETは6月に韓国で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演が決まっているほか、7月には2回目となる韓国での単独公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を2DAYSで開催。すでに単独公演のチケットは販売開始から数分で即完売となるなど、引き続きCUTIE STREETの韓国での活躍から目が離せない。

＜楽曲リリース情報＞

CUTIE STREET Digital Single「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」

配信日：2026年4月10日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/kawadame_korean

【日本語ver.】

CUTIE STREET 1st Digital Single「かわいいだけじゃだめですか？」

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_Dakejya_Damedesuka

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』

発売日：2026年5月27日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

＜CUTIE STREET 韓国単独公演情報＞

『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』 ※チケット完売

日時：

2026年7月25日（土）18:00 (KST)

2026年7月26日（日） 18:00 (KST)

会場：世宗大学 大洋ホール

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/74988

＜CUTIE STREET デビュー2周年公演情報＞

『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日時：

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive

＜CUTIE STREET 単独LIVE情報＞

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1』

日時：2026年5月30日（土） OPEN16:30 / START 18:30（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2』

日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1』

日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2』

日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET