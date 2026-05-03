【クラスTシャツの『クラTスタジオ』が白鵬女子高等学校ダンス部とコラボしたCMをTVer・ABEMAで放映開始】

株式会社chikyubitoTVer・ABEMAで放映中のクラTスタジオ×白鵬女子高等学校ダンス部 コラボCM

クラスTシャツ制作サービス『クラTスタジオ』（運営：株式会社chikyubito）は、神奈川県・白鵬女子高等学校ダンス部とコラボした新CMを4月6日（月）からTVer・ABEMAで放映しています。配信は6月末までの予定です。

■ハイダンでの「運命的な出会い」から生まれた企画

このCMの企画は、昨年の全国高等学校ダンス部選手権「ハイダン」がきっかけでした。会場で白鵬女子高等学校ダンス部のステージを見たスタッフが、思わず「この子たちと一緒にCMを作りたい」と口にしたのが始まりです。

「上手い、という一言では片付けられないステージでした。技術はもちろん、表情や空気の作り方まで含めて目が離せなくて、気づいたら一緒に何か作りたい、と思っていました」（クラTスタジオ担当者）

後日、学校に正式にオファーを出したところ快諾いただき、「ダンス×クラスTシャツ」というコラボが実現しました。

■ダンスの躍動感と「仲間との絆」が重なり合うCMに

CMでは、ダンス部のパフォーマンスと、クラスTシャツが持つ「仲間と過ごした時間」というテーマを重ねました。撮影現場では生徒さんたちのテンションがそのまま映像に乗り、台本以上の表情や動きが何度も生まれています。

白鵬女子高等学校ダンス部は今年もハイダンに出場予定で、クラTスタジオでも引き続き応援していきます。

■今後の展開

クラTスタジオでは、これからも学校行事や部活動、イベントなど、学生のみなさんの“ここぞ”という瞬間に寄り添う一着を届けていきます。クラスTシャツが、卒業してからもふと思い出せる一枚になればうれしいです。

【CM放映概要】

放映媒体：TVer／ABEMA

放映期間：2026年4月6日（月）～2026年6月末

出演：白鵬女子高等学校 ダンス部

企画・制作：クラTスタジオ（株式会社chikyubito）

協力：白鵬女子高等学校

【クラスTシャツならクラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）】

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株式会社chikyubito

私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。