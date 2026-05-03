【岡山大学】岡山大学 令和7年度「ボランティア・コーチ表彰・学会賞受賞者表彰・学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」の表彰式を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年3月23日、令和7年度「岡山大学正課外活動支援ボランティア・コーチ表彰」、「岡山大学学会賞受賞者表彰」、「岡山大学学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」の表彰式を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催しました。



「岡山大学正課外活動支援ボランティア・コーチ表彰」は、岡山大学校友会の活動において、ボランティア・コーチとして長年にわたりご尽力いただいた方々の功績に対し、深い感謝の意を表し顕彰するものです。今年度は7人のボランティア・コーチを表彰しました。

「岡山大学学会賞受賞者表彰」は、学会が制定する賞を受賞した学生に対し、それを高く評価し顕彰することを目的としており、自薦・他薦の学生13人を表彰しました。



「岡山大学学生文化奨励賞」は、正課外文化活動において優秀な成績または優秀な活動実績が認められた個人もしくは団体に授与するものです。また、「岡山大学学生スポーツ賞」は、正課外スポーツ活動において優れた成果を挙げた個人または団体へスポーツ優秀賞・スポーツ奨励賞を、活動を支え、顕著な貢献が認められた個人または団体へスポーツ貢献賞を授与するもので、今年度は104人の個人と19団体を表彰しました。



表彰式では菅誠治理事（教学担当）・上席副学長が各賞の代表者に表彰状を授与し、ボランティア・コーチの方々に長年にわたる指導への謝辞を述べるとともに、学生の受賞者には、日頃の勉学や課外活動の成果に対して敬意を表すると祝辞を述べました。



受賞者からは、弓道部でボランティア・コーチを務める難波伸次さん、「日本物理学会 第80回年次大会」で「学生優秀発表賞」を受賞した生熊清さん（大学院環境生命自然科学研究科博士後期課程1年）、そして「第52回全日本学生パワーリフティング選手権大会」女子63kg超級で優勝したウェイトトレーニング部の大西咲綺さん（文学部4年）が、代表して謝辞を述べました。



岡山大学は、これからも学生一人ひとりの多様な挑戦と成長を支え、教育・研究・社会貢献などの活動を通して、高度な知を生み出し、的確な知を次世代に引き継ぎ、人類社会の発展に貢献していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月3日に公開されました。



〇受賞者一覧はこちらをご覧ください。

・令和7年度岡山大学正課外活動支援ボランティア・コーチ表彰

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/20260323_01.pdf

・令和7年度岡山大学学会賞受賞者表彰

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/20260323_02.pdf

・令和7年度岡山大学学生文化奨励賞・岡山大学学生スポーツ賞

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/20260323_03.pdf

ボランティア・コーチ（難波さん）への表彰状授与

学会賞受賞者（赤田拓磨さん）への表彰状授与

謝辞を述べる大西さん

受賞者全員で記念撮影

◆参 考

・【岡山大学】岡山大学 令和6年度「ボランティア・コーチ表彰・学会賞受賞者表彰・学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」の表彰式を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003013.000072793.html

◆参考：岡山大学学会賞等受賞者表彰

・【岡山大学】令和2年3月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000072793.html

・【岡山大学】令和3年9月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000072793.html

・【岡山大学】令和3年度3月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000584.000072793.html

・【岡山大学】令和4年度9月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000930.000072793.html

・【岡山大学】令和4年度3月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001329.000072793.html

・【岡山大学】令和5年度9月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001715.000072793.html

・【岡山大学】令和5年度3月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002107.000072793.html

◆参考：学生文化奨励賞・学生スポーツ賞

・【岡山大学】令和2年度「学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」授与式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000072793.html

・【岡山大学】令和3年度「学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」授与式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000608.000072793.html

・【岡山大学】令和4年度「学生文化奨励賞・学生スポーツ賞」授与式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001340.000072793.html

・【岡山大学】令和5年度岡山大学学生文化奨励賞・学生スポーツ賞の授与式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002122.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7176

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id802.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html