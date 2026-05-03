ワイハウ、「日本純金行社」の子会社化完了 貴金属・資産保全分野へ本格参入

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田信吾、東証スタンダード：3823、以下「ワイハウ」）は、すでに公表（※）しているとおり、貴金属地金（純金を含む）の売買・卸売および貴金属取引に関わる業務全般を手掛ける日本純金行株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大谷稔彦、以下「日金」）の株式を取得し、子会社化を完了いたしました。

本リリースでは、単なるグループ化のご報告にとどまらず、日本純金行株式会社が有する技術力・商品開発力、社会的意義、ビジネス展開力、国際性、国内製造へのこだわりといった魅力および実績についても詳しくご紹介いたします。日本純金行株式会社のグループ加入により、ワイハウは事業領域を貴金属・資産保全分野へと拡大し、新たな価値創出と企業成長の加速を図ってまいります。

（※）2026年4月16日公表の「子会社の異動を伴う株式の取得（子会社化）及び新たな事業の開始に関するお知らせ」をご参照ください。

■1. グループ化の背景と目的

ワイハウでは、新体制のもとM&A戦略を加速させ、社会課題の解決や事業シナジー創出につながる企業のグループ化を積極的に推進しております。近年、資産保全や価値保存への関心が高まる中で、信頼性の高い貴金属製品の供給および安定した流通体制の構築が重要なテーマとなっています。

日本純金行株式会社は、高品質な純金製品の製造・販売を中心に事業を展開しており、資産保全ニーズに応える製品・サービスを提供しております。

ワイハウは本件を通じて、日本純金行株式会社の事業基盤および製品群を取り込み、既存事業との融合や新規事業の創出を進めることで、企業価値の向上と貴金属・資産保全分野への貢献強化を目指します。

■2. 日金社の強み・実績

日本純金行株式会社は、貴金属分野において確かな事業基盤と成長性を有しています。現在、福島において携帯ショップ、豊岡においてリサイクルショップの計2店舗を展開しており、地域密着型の店舗運営により安定した集客と収益基盤を確立しています。各店舗では、貴金属を中心とした高付加価値商品の買取・販売を行い、顧客からの信頼を着実に積み重ねています。

また、事業拡大に向けて複数企業との代理店契約を推進しており、現在3社との提携が進行中です。これにより販路拡大および供給体制の強化が見込まれるほか、新たなビジネス機会の創出にもつながっています。今後は既存店舗の収益最大化に加え、新規出店や代理店ネットワークの拡充を通じて、持続的な成長と事業規模の拡大を図ってまいります。

＜店舗情報＞

▼リサイクルワールド 豊岡店

〒668-0013

兵庫県豊岡市中陰650番地

TEL：0796-26-9700

▼Mobile Plus 福島店

〒961-0905

福島県白河市本町2 マイタウンしらかわ1F

TEL：080-5227-2523

■3. 今後の展望

日本純金行株式会社のグループ加入により、ワイハウはデジタル領域（AI・マーケティング支援事業等）と貴金属ビジネスを融合し、新たな価値創出を推進してまいります。具体的には、日本純金行株式会社の事業基盤と、ワイハウのAIバリューアップ本部によるデータ活用・DX推進力を掛け合わせることで、資産保全市場における新サービスの開発や、オンライン・オフラインを融合した販売モデルの高度化を図ります。

また、顧客データの活用によりマーケティングの高度化と顧客体験の向上を実現し、既存店舗の収益力強化に加えてEC領域や新規チャネルへの展開を推進します。さらに、代理店ネットワークの拡充および営業体制の強化により、国内外での販路拡大とブランド価値向上を目指します。加えて、ワイハウの営業経験豊富な人材が経営体制に参画することで、営業力および組織基盤の強化を図り、新規顧客層・新規地域への展開を加速してまいります。

今後も両社は「WHY（なぜ生きるか）」「HOW（どう生きるか）」という理念のもと、資産価値の保全と新たな価値創出を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

■日本純金行株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2021年1月18日

代表者：代表取締役 大谷 稔彦

事業内容：金（貴金属）の取引に関わる業務全般（貴金属卸売業、貴金属アクセサリーの卸売等）、代理店向けネット直販サイトの構築・運営

URL：https://nichikin.jp/

■THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：東証スタンダード（3823）

代表者：代表取締役社長 亀田信吾

事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL：https://twhdc.co.jp