【あみやき亭中部地区店舗】「ありがとうを伝える日。」お母さんが主役になる、たった一日の特別焼肉。

株式会社あみやき亭

普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」。

その想いを、“少しだけ贅沢な焼肉の時間”として。

この日は、焼くのも、選ぶのも、楽しむのも、すべてお母さんが主役です。

■ “本当に食べてほしい”を一皿に

松阪牛と一頭買い和牛の贅沢三種盛

◆松阪牛と一頭買い和牛の贅沢三種盛 880円（税込968円）

5月10日（日）限定の特別価格。

“本当に食べてほしい”を詰め込んだ特別盛り。

・松阪牛特上ロースステーキ

・店舗限定一頭買い和牛赤身

・黒毛和牛 赤身カルビ

それぞれ2切れずつ。

重すぎず、物足りなくもない、絶妙なバランスで仕立てました。

松阪牛の上質な旨みと、一頭買いだからこそできる和牛の食べ比べ。

ひと口ごとに違う美味しさを楽しめる、“ちょうどいい贅沢”です。

「いろいろ少しずつ楽しみたい」

そんな気持ちに寄り添った、やさしい一皿に仕上げました。

■“一日だけ”だからこそ、伝えられること

テーブルを囲み、焼きながら過ごす時間。

焼肉には、自然と会話が生まれ、笑顔が広がります。

特別な言葉でなくてもいい。

この日、この時間が、そのまま想いになります。

一年に一度の母の日。

その一日を、少しだけ特別な焼肉で。

■実施店舗

あみやき亭 中部地区店舗 全店（愛知・岐阜・三重・滋賀県の店舗）

※本企画は2026年5月10日（日）のみ実施となります。

※数量限定のため、品切れの際はご了承ください。

※店舗により内容が異なる場合がございます。

■ 母の日ウィーク（5月6日～5月10日）

母の日感謝くじ

● 母の日ウィークイベント１. ハズレなし！母の日感謝くじ

期間中、ご来店のお客様を対象に豪華景品が当たるくじ引きを実施。

特賞はなんと！お会計無料！

ご家族でのお食事に、もうひとつの楽しみをプラスします。

・特賞：お会計無料（上限税込2万円）各店2本

・1等：新潟県産コシヒカリ1升 各店10本

・2等：韓国のり10袋入り 各店20本

・3等：次回10％OFFクーポン

・4等：次回5％OFFクーポン

メッセージカード

● 母の日ウィークイベント２. “ありがとう”を伝えるメッセージカード

ご来店のご家族へ「ありがとうカード」を配布。

お子様やご家族からお母さんへ、日頃の感謝を伝える特別な時間を演出します。

父の日に使える特別クーポン

● 母の日ウィークイベント３. 父の日につながる特典もご用意

期間中は、父の日に使える特別クーポンも配布いたします。

さらに、裏面にはお父さんへのメッセージを書ける仕様となっており、

普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、この機会にぜひ言葉にして届けていただけます。

焼肉を囲むひとときが、家族の想いをつなぐ特別な時間となり“家族のストーリー”を創出します。

・国産黒毛牛上カルビ1皿サービス または 生ビール1杯サービス

■ 会社概要

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/