【あみやき亭中部地区店舗】「ありがとうを伝える日。」お母さんが主役になる、たった一日の特別焼肉。
普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」。
その想いを、“少しだけ贅沢な焼肉の時間”として。
この日は、焼くのも、選ぶのも、楽しむのも、すべてお母さんが主役です。
■ “本当に食べてほしい”を一皿に
松阪牛と一頭買い和牛の贅沢三種盛
◆松阪牛と一頭買い和牛の贅沢三種盛 880円（税込968円）
5月10日（日）限定の特別価格。
“本当に食べてほしい”を詰め込んだ特別盛り。
・松阪牛特上ロースステーキ
・店舗限定一頭買い和牛赤身
・黒毛和牛 赤身カルビ
それぞれ2切れずつ。
重すぎず、物足りなくもない、絶妙なバランスで仕立てました。
松阪牛の上質な旨みと、一頭買いだからこそできる和牛の食べ比べ。
ひと口ごとに違う美味しさを楽しめる、“ちょうどいい贅沢”です。
「いろいろ少しずつ楽しみたい」
そんな気持ちに寄り添った、やさしい一皿に仕上げました。
■“一日だけ”だからこそ、伝えられること
テーブルを囲み、焼きながら過ごす時間。
焼肉には、自然と会話が生まれ、笑顔が広がります。
特別な言葉でなくてもいい。
この日、この時間が、そのまま想いになります。
一年に一度の母の日。
その一日を、少しだけ特別な焼肉で。
■実施店舗
あみやき亭 中部地区店舗 全店（愛知・岐阜・三重・滋賀県の店舗）
※本企画は2026年5月10日（日）のみ実施となります。
※数量限定のため、品切れの際はご了承ください。
※店舗により内容が異なる場合がございます。
■ 母の日ウィーク（5月6日～5月10日）
母の日感謝くじ
● 母の日ウィークイベント１. ハズレなし！母の日感謝くじ
期間中、ご来店のお客様を対象に豪華景品が当たるくじ引きを実施。
特賞はなんと！お会計無料！
ご家族でのお食事に、もうひとつの楽しみをプラスします。
・特賞：お会計無料（上限税込2万円）各店2本
・1等：新潟県産コシヒカリ1升 各店10本
・2等：韓国のり10袋入り 各店20本
・3等：次回10％OFFクーポン
・4等：次回5％OFFクーポン
メッセージカード
● 母の日ウィークイベント２. “ありがとう”を伝えるメッセージカード
ご来店のご家族へ「ありがとうカード」を配布。
お子様やご家族からお母さんへ、日頃の感謝を伝える特別な時間を演出します。
父の日に使える特別クーポン
● 母の日ウィークイベント３. 父の日につながる特典もご用意
期間中は、父の日に使える特別クーポンも配布いたします。
さらに、裏面にはお父さんへのメッセージを書ける仕様となっており、
普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、この機会にぜひ言葉にして届けていただけます。
焼肉を囲むひとときが、家族の想いをつなぐ特別な時間となり“家族のストーリー”を創出します。
・国産黒毛牛上カルビ1皿サービス または 生ビール1杯サービス
■ 会社概要
株式会社あみやき亭
“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/