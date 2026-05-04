株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」は、屋上BBQビヤガーデンのオープンを記念し、PR大使「川崎純情小町☆」とのコラボキャンペーンを開催いたします。 本キャンペーンはSNSを通して気軽に参加できる形式と、来店時の特典提供を組み合わせたプロモーション企画として実施いたします。 屋上BBQビヤガーデン開催期間中は、川崎純情小町☆が公式SNS（公式X）を通じておすすめメニューや楽しみ方、魅力ポイントなどを随時発信し、来店前から来店後まで楽しめるコンテンツとして企画全体を盛り上げてまいります。 継続的な情報発信とファン接点を活用することで、オンライン上の関心を実来店へと転換し、本コラボレーションの付加価値を創出いたします。

キャンペーン概要

キャンペーン開催期間中、川崎モアーズ公式Xが投稿するキャンペーン投稿をリポストいただき、屋上ビヤガーデン来店時にそのリポスト画面をご提示いただいたお客様に特典をご提供いたします。 さらに、「川崎純情小町☆」公式Xをフォローしていただいた方には、追加特典もご用意しております。

■開催期間

5月7日（木）～6月30日（火）

■参加方法

①川崎モアーズ公式Xのキャンペーン投稿をリポスト ②リポスト画面を屋上ビヤガーデンへ来店時に提示 →＜特典1＞を進呈 ③「川崎純情小町☆」公式Xをフォロー →＜特典2＞を進呈

https://x.com/kawasakimores https://x.com/KJKofficial

■特典内容

＜特典1＞ 90分プランご利用のお客様「30分延長無料」 ※1画面のご提示につき4名様までご利用いただけます。 ※受付時にスタッフへご提示ください。 ＜特典2＞ エナジードリンク（モンスターエナジー）をプレゼント ※フォローしていただいた方のみ対象です。

館内放送に川崎純情小町☆が登場！

屋上ビヤガーデンオープン期間中は、メンバーによる特別アナウンスをお届けいたします。ここでしか聞けない貴重なメッセージを、ぜひお聴き逃しなく！

＜館内放送実施期間と内容＞ ■館内放送実施期間：5月1日（金）～9月23日（水・祝） ■館内放送内容：メンバー全員での特別アナウンス ※4～6月と7月以降で、営業時間に合わせて放送内容の一部を変更予定です。 ＜放送時間＞ 10:00～22:00の毎時15分、45分に放送(1日計24回） ※放送は各フロア・店舗の営業時間に準じてご案内いたします。

「屋上BBQビヤガーデン」店舗概要

●店名：網焼きBBQ&おつまみビュッフェBEER GARDEN ●運営会社：株式会社ニユートーキヨー ●開催期間：2026年4月24日（金）～9月23日（水・祝） ●住所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7川崎モアーズ屋上 ●電話番号：044-211-9557（予約は14時より受付） ●営業時間：17:00～22:00 ※土曜日・日曜日・祝日は、16:00～22:00 ※4月・5月・6月の土曜日・日曜日・祝日は、12:00～22:00の特別営業 ※7月・8月は22:30までの延長営業 ※荒天の際は、営業を中止とさせていただく場合がございます。 ●プラン一覧： ・120分プラン ＜網焼きBBQセット+おつまみビュッフェ+飲み放題ドリンクバー＞ 一般5,000円 中高生2,900円 小学生1,600円 未就学児 無料 ・90分プラン ＜網焼きBBQセット+おつまみビュッフェ+飲み放題ドリンクバー＞ 一般4,500円 中高生2,900円 小学生1,600円 未就学児 無料 ※価格は税込みです。

川崎純情小町☆について

https://www.hotpepper.jp/strJ001171311/

神奈川県川崎市の地域活性化プロジェクトとして2011年10月に結成された川崎のご当地アイドル。ホワイトウルフ所属。 メンバーはそれぞれ担当区を持ち（初代担当区は市長が選定）、動画やブログでのPR活動に加え、企業訪問や介護ボランティア、チャリティ活動、3R推進活動など、川崎の魅力を全国・世界に伝えるため様々な活動を展開しています。 そしてその活動が「川崎市イメージアップ事業」「宮前区誕生30周年記念協賛事業」に認定されている他、かわさき産業親善大使をはじめ警察署、消防署、税務署など数多くの機関から広報大使やイメージキャラクターに任命されています。 2025年8月、川崎モアーズPR大使に就任いたしました。

「川崎モアーズ」について

https://kjk-official.com/

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE’S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、B2Fから8Fまで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

https://kawasaki-mores.jp/