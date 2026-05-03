この夏、ボルネオの森へ｜エコツアー参加者募集

一般社団法人ウータン・森と生活を考える会

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2026年8月3日(月)～8日(土)

ボルネオ島エコツアー

ジャカルタ集合・解散【17万円】

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～ボルネオの自然と現場のリアルを体感する旅～

https://hutangroup.org/goecotour



生物多様性の宝庫と呼ばれるボルネオ島の熱帯雨林と

アブラヤシ農園の狭間にある村でのホームステイを通して、

急速に進む経済発展と森林保全について考えるエコツアーです。



未知なる学びの冒険を始めませんか？



＊募集説明会もあります。（詳細は下記へ）



◆こんな人にオススメ

・環境問題、熱帯林減少、パーム油の問題に関心がある

・ボルネオの自然を体感し、野生生物や植物、昆虫を観察したい

・インドネシアのNGOによる取り組みを見学したり、植林活動を体験したい

・ホームステイで村の生活を体験したり、村人やこどもたちと交流したい

・地域の人の目線で問題を捉え、自分にできることについて考えたい



◆ツアーの概要

日程：2026年8月3日（月）～8日（土）

申込〆切：2026年6月24日（水）

参加費：170,000円

（国際線フライト料金等は別途必要）

最少催行人数：9人、定員：15人



※プログラムや詳細はチラシをご覧ください



【ツアー詳細・チラシ】

https://hutangroup.org/borneoecotour



※お申込みされる方は、7月4日（土）に予定している「参加者向け説明会」への参加が必須ですのでご留意ください。



▼お申込みは下記の旅行会社へお願いします。



◆お申し込み・お問合せ

株式会社オルタナティブツアー

エアーワールド（株）代理店

兵庫県知事登録旅行代理店業第170号

総合旅行業取扱管理者：岩井洋文



TEL: 06-6409-4333

E-mail: info@alternativetour.org

問合せフォーム：https://alternative-tour.jp/contact/



旅行企画実施：エアーワールド株式会社

大阪市中央区内本町2-2-14-207号

観光庁長官登録旅行業961号／日本旅行業協会（JATA)会員



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ウータン・森と生活を考える会

～熱帯林の仲間とつながる～

〒530-0015

大阪府大阪市北区中崎西1丁目6-36-308

http://hutangroup.org

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石崎雄一郎



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