近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP』2周年記念キャンペーンの詳細を公開！

株式会社リベル・エンタテインメント2周年記念イラスト（およ氏描き下ろしの雪風・七基・太緒・夜鷹）

株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）は、5月3日(日)に実施した公式生放送「HAMAツアーズ広報部 #07 2nd Anniv. SP 出張版」にて、2周年記念としてキャラクターデザイン・およ氏が描き下ろした2周年記念イラストの公開など、様々な新情報を発表いたしました。

2026年5月23日(土)のアプリリリース2周年に向けて、更なる盛り上がりを見せる『18TRIP』の展開にぜひご期待ください。

ゲーム関連新情報

■観光区長20名が登場！2周年記念キービジュアルイラスト公開！

2周年を記念し、観光区長20人が4チームに分かれた2周年記念キービジュアルイラストを公開しました。

また、5月下旬より2周年を記念したシーズンイベント『特別生配信 #01 HAMAツアーズTV』を配信予定です。今回のイベントでは、HAMAツアーズがシャッフルで4つのチームに分かれ、研修先を再訪し特別生配信を行います。早くHAMAに戻ったチームが勝利となるレースでは、思わぬ妨害も…！？

2周年のゲーム内のリクルートやイベントは前半後半の2期間に分けての配信となります。

■2周年記念ログインボーナス実施決定！

対象期間中のログインやミニゲームクリア達成などでリクルート100連分相当にあたるダイヤやリクチケがもらえる2周年キャンペーンの開催予定です。

さらに2周年タスクも予定しており、今年はタスク達成でコンダクターの称号も解放できます。

■区長＆コンダクターのぬいぐるみインテリア実装決定！

区長とコンダクターのロビーインテリア『ぬいぐるみ』の実装が決定しました。

私服衣装のぬいぐるみは、きずなっぷ報酬などで入手可能です。詳細は後日公開予定です。

■プロフィール帳の『裏面』実装決定！

「プロフィール帳」の『裏面』の実装が決定しました。

「プロフィール帳」は、きずなっぷの進行で解放される機能です。プロフィール帳の『裏面』には、各区長の自己申告を元に『区長同士の一問一答コーナー』や、『○○な人の連想ゲーム』、『イラストコーナー』などの項目を記載予定です。

各区長がどのような回答を記入するのか、どうぞお楽しみに！

新情報の詳細については、ゲーム内お知らせや公式Xから発表される続報をご確認ください。

公式サイト：ゲーム関連情報 :https://18trip.jp/news/game/2987/

その他新情報

■「HAMAツアーズTV presents ご当地PR EXHIBITION! with 18TRIP HAMA MEGURI」開催決定！

横浜の街を楽しむリアルイベント『18TRIP presents HAMA MEGURI』の第2弾として、「HAMAツアーズTV presents ご当地PR EXHIBITION! with 18TRIP HAMA MEGURI」の開催が決定しました。

開催時期は2026年夏～秋頃、横浜の街を満喫できる様々な施策とともに、今年は東京・有楽町にて展示会を開催予定です。

詳細情報は公式Xにてお知らせしますので、続報をお待ちください。

■『第45回横浜開港祭～笑う港に福きたる～』へ出展決定！

6月1日(日)、6月2日(月)で開催される『第44回横浜開港祭～笑う港に福きたる～』に『18TRIP』が出展します。

今年は「ミニキャラパネル」展示として、「おもライ」開催時に公開されたステージ衣装着用のミニ区長たちのパフォーマーモーションのパネルが開港祭会場内にて展示されます。

また、6月1日(月)には臨港パークメインステージにて、『おもライ野外応援上映会』を開催します。

劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』で上映される映像から「新曲5曲」を抜粋した内容です。ぜひ野外で『18TRIP』の音楽をお楽しみください。

さらに、劇場半券キャンペーンを実施します。横浜の映画館でご鑑賞いただいた劇場版『HAMAツアーズpresents“おもてなしライブ” -Sparkle-』の半券チケットを、2日間展開される『18TRIP』ブースへお持ちいただいた方に、『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』のオリジナルラベルウォーターをプレゼントいたします。

各種新情報の詳細については公式サイトまたは公式Xの最新情報をご覧ください。

公式サイト：『横浜開港祭』出展情報 :https://18trip.jp/news/event/2970/

※各種新情報の日時や内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【参考】『18TRIP』作品情報

『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。

権利表記：(C)18TRIP PROJECT