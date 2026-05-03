チャンピオンシップクォーターファイナルの対戦相手はシーホース三河に決定
日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。
5月3日(日)の試合結果により、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルの対戦相手がシーホース三河に決定しました。クォーターファイナルGAME1はウィングアリーナ刈谷にて、5月8日(金)19:05TIP-OFFです。
■シーホース三河の紹介
3年連続のチャンピオンシップ進出を果たしたシーホース三河。ライアン・リッチマンHCのもと、多彩な連動性を見せるチームオフェンスが最大の持ち味です。ゴール下で圧倒的な存在感を放つスコアリーダーの#54 ダバンテ・ガードナー選手に加え、#10 ジェイク・レイマン選手が精度の高い外角シュートやリバウンドで攻守を献身的に支えます。さらにエースの#19 西田優大選手が起点となり、チームの攻撃をさらに加速させます。
キングスもまた、今季高め続けてきたチームの結束力を体現し、そして皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸にクォーターファイナルに挑みます。
一分一秒が勝負を分かつチャンピオンシップ。その幕開けとなるクォーターファイナルGAME1から、キングスへ多くの応援をよろしくお願いします。
■りそなグループ B.LEAGUE クォーターファイナルファイナル 2025-26概要
会場：ウィングアリーナ刈谷
対戦相手：シーホース三河
日時：
・GAME1：5月8日(金)19:05 TIP-OFF
・GAME2：5月9日(土)19:05 TIP-OFF
・GAME3：5月11日(月)19:05 TIP-OFF
※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。
■「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要
クォーターファイナルは、沖縄サントリーアリーナのメガビジョンにて『ライブ上映』する「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」を開催いたします。
チケット販売についての詳細は以下をご覧ください。
▽「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要のお知らせ
https://goldenkings.jp/news/detail/id=25546