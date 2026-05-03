チャンピオンシップクォーターファイナルの対戦相手はシーホース三河に決定

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

5月3日(日)の試合結果により、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルの対戦相手がシーホース三河に決定しました。クォーターファイナルGAME1はウィングアリーナ刈谷にて、5月8日(金)19:05TIP-OFFです。

■シーホース三河の紹介

3年連続のチャンピオンシップ進出を果たしたシーホース三河。ライアン・リッチマンHCのもと、多彩な連動性を見せるチームオフェンスが最大の持ち味です。ゴール下で圧倒的な存在感を放つスコアリーダーの#54 ダバンテ・ガードナー選手に加え、#10 ジェイク・レイマン選手が精度の高い外角シュートやリバウンドで攻守を献身的に支えます。さらにエースの#19 西田優大選手が起点となり、チームの攻撃をさらに加速させます。

キングスもまた、今季高め続けてきたチームの結束力を体現し、そして皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸にクォーターファイナルに挑みます。

一分一秒が勝負を分かつチャンピオンシップ。その幕開けとなるクォーターファイナルGAME1から、キングスへ多くの応援をよろしくお願いします。

■りそなグループ B.LEAGUE クォーターファイナルファイナル 2025-26概要

会場：ウィングアリーナ刈谷

対戦相手：シーホース三河

日時：

・GAME1：5月8日(金)19:05 TIP-OFF

・GAME2：5月9日(土)19:05 TIP-OFF

・GAME3：5月11日(月)19:05 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

■「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要

クォーターファイナルは、沖縄サントリーアリーナのメガビジョンにて『ライブ上映』する「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」を開催いたします。

チケット販売についての詳細は以下をご覧ください。

▽「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要のお知らせ

https://goldenkings.jp/news/detail/id=25546