【岡山大学】横井篤文副学長が文部科学省参与に任命 ―世界最大級の国際教育会議NAFSA 2026で日本政府代表として登壇、全体セッションにも特別招待され、Featured Speakerに選出！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）・ユネスコチェアホルダーは、5月26～29日に開催される世界最大級の国際教育会議NAFSA: Association of International Educators年次大会（米国フロリダ州オーランド）において、日本政府代表として「Japan Session」に登壇するとともに、最終日の全体セッション「Global Outlook Spotlight Panel」へ特別招待登壇することが決定しました。



横井副学長は、文部科学省参与として、Japan Sessionに登壇し、あわせて、NAFSA本大会において注目の世界的スピーカーである Featured Speakers の一人として選出されました。日本の大学関係者としては、コロナ禍以降の直近5年間において初めての選出となります。



NAFSA年次大会は、世界150か国以上から約10,000人の高等教育関係者、研究者、政策担当者が集う、国際教育分野において世界最大規模かつ最も影響力のある国際会議です。大会期間中には、各国政府や大学による公式セッションが数多く開催され、日本の政策や高等教育の取り組みを発信する「Japan Session」も設けられています。



横井副学長は、このJapan Sessionにおいて日本政府を代表する立場で登壇、デジタル時代における国際教育のあり方や多文化共修への対応をはじめ、大学における取組事例や日本の高等教育に関する視点を、諸外国の高等教育関係者等に向けて発信します。



岡山大学では、令和6年度に採択された文部科学省補助事業「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」をはじめ、デジタルツールを活用した多文化共修プログラムの展開や、国連の高等教育サステイナビリティ・イニシアチブ（HESI）におけるアクション・グループ「AIと高等教育」への参画など、国際的枠組みのもとで多様な教育・研究活動を推進しています。



本学は今後も、NAFSAをはじめとする国際的な教育ネットワークやパートナーと連携しながら、日本の高等教育の国際的プレゼンスの向上と、多文化共修を通じた持続可能な未来の共創に積極的に取り組んでいきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年4月20日に岡山大学から公開されました。

◆参 考

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

・NAFSA年次大会2026

https://www.nafsa.org/2026

・同Featured Speakers

https://www.nafsa.org/2026/Featured-Speakers

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8326（企画部国際企画課）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15307.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html