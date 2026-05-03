飯村 悠太選手 退団のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは飯村 悠太選手と契約満了に伴い、双方合意の上で契約更新を行わない事となりましたのでお知らせいたします。

これまであたたかいご声援を頂きました皆様に、厚く御礼を申し上げます。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

飯村 悠太(いいむら ゆうた)

【生年月日】

2004年7月12日(21歳)

【出身地】

広島県

【戦型】

右シェークドライブ型

【2025-2026シーズン戦績】

シングルス 出場なし

ダブルス 出場なし

【飯村悠太選手コメント】

今シーズン限りでT.T彩たまを退団することになりました。

まずチームの皆さん、水野監督やスタッフの皆さん、いつも応援してくださったファンの皆さん、パートナー企業の皆さまに心から感謝しています。

自分は試合に出場することは多くなかったですが、試合に出る選手の準備の仕方や気持ちの持ち方などを間近で見て、とても勉強になりました。

T.T彩たまを離れることになりますが、ここでの3シーズンの経験を生かしてこれからも全力で頑張っていきます。3シーズン、本当にありがとうございました。

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/