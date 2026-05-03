BLACKPINK LISAが手掛ける「LLOUD」の期間限定POP-UPイベント「LLOUD POP-UP in Tokyo」がRESTIRにて5月7日まで開催中！

株式会社agrain

アーティスト、そして世界的なファッションアイコンとして君臨するLISA（リサ）が設立したアーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」。2026年5月1日（金）より、東京・六本木の「RESTIR（リステア）」にて、期間限定ポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』を開催しております。

本イベントでは、2026年3月に開催された『ComplexCon Hong Kong』で世界中の注目を集めた「LLOUD GYM COLLECTION」の全ラインナップに加え、タイ・バンコクのユースカルチャーを牽引するストリートブランド「IWANNABANGKOK」とのスペシャルコラボレーションアイテムを日本初披露しています。

ショップに入った瞬間に目に飛び込んでくるのは、今回のポップアップのために作られたスペシャルなフォトスポット。一歩足を踏み入れた瞬間に、LISAが描く「LLOUD」という新たな次元へと誘われる、シンボリックな空間演出が施されています。

RESTIRのミニマルな空間に、「GYM COLLECTION」のコンセプトを体現する、インダストリアルかつラグジュアリーな装飾がゲストを迎えます。ボクシングリングを彷彿とさせるエッジの効いたセンターディスプレイは、アイテムの機能美を際立たせるだけでなく、来場者がどの角度から切り取ってもフォトジェニックな、没入感溢れる空間へと昇華されています。

■ 待望のオンライン販売が5月8日よりスタート

RESTIRでの熱狂を受け、2026年5月8日（金）より「LLOUD POP-UP in Tokyo ONLINE」にて、本コレクションの販売を開始いたします。六本木のポップアップ会場に足を運ぶことが難しい日本国内のお客様は、ぜひこちらから詳細をご確認ください。

オンラインストアURL：https://popup2026ss.bstage.in/

*RESTIR ONLINEとは異なります。

*オンライン販売に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

https://popup2026ss.bstage.in/cs/faq

■ 開催概要

開催期間： 2026年5月1日（金）13時～ 2026年5月7日（木）20時

会場： RESTIR（リステア）

住所：東京都港区赤坂9-6-17

営業時間： 11:00 - 20:00

Instagram：https://www.instagram.com/restirofficial/

■ラインナップ

LLOUD GYM COLLECTION

洗練されたシルエットと、エフォートレスなムードを纏ったジムウェアシリーズ。トレーニングシーンのみならず、タウンユースでも存在感を放つアイテムが揃います。

LLOUD × IWANNABANGKOK(C) Special Collaboration

両者のアイデンティティが交差する、遊び心溢れる限定デザイン。LISAのパーソナリティとタイのユースカルチャーが融合した、本イベントでしか手に入らないスペシャルピースです。

■ LLOUD について

LLOUDは、LISAが設立した、「音響と革新の融合」を体現するクリエイティブ・プラットフォームである。既存のエンターテインメントの境界を再定義し、ジャンルを超えて世代を繋ぐ新たな体験を創造する。

音楽制作からハリウッドでの俳優業、ライフスタイルブランドの展開まで、その活動は多岐にわたる。アーティストの創造的なビジョンを核に、圧倒的なグローバル・ネットワークを駆使し、次世代のエンターテインメント・ソリューションを世界へ提示する。

■ LISA について

BLACKPINKのメンバーとして世界的な人気を誇るLISAは、音楽とファッションの両分野でグローバルな影響力を持ち、グループの枠を超えた存在として活躍しているアーティスト。

これまでに数々のギネス世界記録を打ち立て、K-POP女性ソロアーティストとして初めてMTVミュージック・ビデオ・アワードおよびヨーロッパ・ミュージック・アワードにて「Best K-pop Artist」を受賞。さらに、Spotifyにおいて10億回以上のストリーミングを達成するなど、その実績は他に類を見ない。

常に新たな表現に挑み続けるその姿勢は、進化し続けるグローバルエンターテインメントシーンにおいて、唯一無二の存在感と影響力を示し続けている。

[公式サイトURL/SNSリンク]

Instagram：https://www.instagram.com/wearelloud/

X：https://x.com/wearelloud

本件に関するお問い合わせ先：

[会社名]株式会社agrain

[メールアドレス]info@agrain.jp