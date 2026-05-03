【開業20周年、感謝を込めて】料理旅館・明治の森箕面音羽山荘｜期間限定 宿泊20％OFFキャンペーン実施中

株式会社音羽

大阪府・箕面国定公園内に佇む料理旅館「明治の森箕面音羽山荘」は2026年4月18日に20周年を迎えました。

（https://sansou.otowa.ne.jp）

明治の森箕面音羽山荘

大正15年に建てられたこの建物は時を重ねて100年を迎え、料理旅館「明治の森箕面 音羽山荘」として歩み始めて20年の節目を迎えました。「滋味を味わう、藝のうつわ」というコンセプトのもと、多くのお客様をお迎えし、食と空間を通じた上質な時間を提供してまいりました。季節が巡り、歴史を重ねたこの場所で、今だけの特別な感謝を込めたひとときをご用意しております。

節目のよろこびを、皆さまと一緒に__

開業20周年の節目にあたり、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、宿泊料金が20％OFFとなる記念キャンペーンを実施しております。

客室「森の詩」

夕食

施設

寿司懐石懐石料理お風呂・岩盤浴足湯

周辺環境

「茶房」にはkotobanoieの加藤氏による選書された本が並ぶ箕面大滝まで徒歩30分新緑から紅葉まで楽しめる国定公園

箕面国定公園の雄大な自然に抱かれた静謐な環境に位置し、四季折々の風景とともに滞在をお楽しみいただけます。ご夕食は、四季の滋味を繊細に表現した懐石料理、または職人の技が光る寿司懐石のいずれかをお選びいただけるのも特徴です。宿泊者用のラウンジ「茶房」ではこの場所のために選ばれた本やTANNOYのスピーカーから流れるレコードを楽しむことができます。一日一組様だけの豊かな時間と空間と美食、その贅沢の一端を本キャンペーンにてご体感いただけます。大阪中心部から電車で約30分とアクセスしやすく、伊丹空港や新大阪駅からの移動も良好。都市近郊にありながら、喧騒を離れた静かな滞在をお愉しみいただけます。

20周年を迎えた音羽山荘はこれからも訪れる方の心に静かに残るひとときを紡いでまいります。

【キャンペーン概要】

特典：通常宿泊料金より20％OFF

（1室2名様 59,840円～／1泊2食付き ※サービス料10％別途）

※３名様以上でご利用の場合は直接お問合せください

予約受付期間：2026年4月20日～5月31日

宿泊対象期間：2026年10月31日まで

（※2026年8月8日～8月16日は除外）

予約方法：電話または来店での直接予約に限る

【施設概要】

施設名：明治の森箕面 音羽山荘（おとわさんそう）

所在地：〒562-0002 大阪府箕面市箕面公園1-3

アクセス：阪急箕面駅から徒歩７分（国定公園内）

電話番号：072-721-3005

運営会社：株式会社音羽

公式サイト：https://sansou.otowa.ne.jp

Instagram：https://www.instagram.com/otowa_sanso/

問合せ先：wakana.tamura@otw.co.jp（広報担当：田村）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T0rwplCR1sI ]